Smutne informacje obiegły Polskę. Nie żyje Marek Henczka, legenda miała 66 lat

Słynny kolarz krok od bankructwa. Niespłacony dług doszedł do równowartości 5 mln złotych

Makabryczny wypadek i zmasakrowana twarz znanego kolarza. Pilnie przetransportowali go do szpitala

Smutne informacje obiegly Polskę. Jak podał były zwycięzca Tour De Pologne, Dariusz Baranowski, w wieku 66 lat zmarł jego były trener - Marek Henczka. Kultowa postać kolarstwa została pożegnana we wzruszających słowach.

Nie żyje Marek Henczka. Wybitny kolarz i trener miał 66 lat

Henczka był przez lata szkoleniowcem i kolarzem. O jego zasługach dla kolarstwa mogliśmy przeczytać w specjalnym oświadczeniu, przygotowanym przez Dolnośląski Związek Kolarski.

- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 grudnia 2023 roku, w wieku 66 lat, zmarł Marek Henczka, członek kadry narodowej i reprezentant Polski w kolarstwie szosowym, zawodnik KS „Górnik” Wałbrzych i WKS „Flota” Gdynia. Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował jako trener w KS „Górnik” Wałbrzych. Oddany pedagog i wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży.Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 07.12.2023r. o godzinie 14.30 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu przy ul. Św. Jerzego 4, po czym nastąpi złożenie urny na cmentarzu przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu. Zarząd Dolnośląskiego Związku Kolarskiego oraz przyjaciele z kolarskiego peletonu składają Rodzinie i Bliskim serdeczne wyrazy współczucia - czytamy w oświadczeniu.

Sportowca pożegnał także trzykrotny zwycięzca Tour De Pologne, Dariusz Baranowski.

- Odszedł od nas Marek Henczka. Wspaniały Człowiek i Trener. To On zachęcił mnie do kolarstwa. Na pierwszym swoim zgrupowaniu kolarskim, byłem razem z Markiem. Był moim trenerem w Górniku Wałbrzych. Spoczywaj w Pokoju nasz Przyjacielu... - napisał Baranowski.