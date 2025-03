Były trener reprezentacji Polski skazany! Andrzej P. trafi do więzienia

Były trener reprezentacji Andrzej P. skazany

Informację o wyroku skazującym Andrzeja P. przekazał portal WP SportoweFakty. Rozprawa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu trwała około trzech godzin i zakończyła się wyrokiem skazującym oskarżonego na podstawie art. 197 Kodeksu karnego. Byłego trenera reprezentacji Polski uznano winnym "doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody". W efekcie Andrzej P. został skazany na 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. To zresztą nie pierwszy wyrok w tej głośnej sprawie związanej z aferą w PZKol.

Seksafera z Andrzejem P. w PZKol

Sprawa wyszła na jaw w 2017 roku, gdy ówczesny wiceprezes związku ujawnił przypadki wykorzystywania seksualnego zawodniczek polskiej kadry w kolarstwie górskim. Prokuratura rozpoczęła śledztwo, które doprowadziło do pierwszego wyroku w lutym 2022 roku. Andrzej P. został wtedy skazany przez Sąd Okręgowy w Legnicy na 4,5 roku więzienia i otrzymał zakaz pracy w roli trenera na 6 lat. W grudniu 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił częściowo ten wyrok - w jednej z trzech spraw skazał oskarżonego na karę grzywny.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który w grudniu 2023 r. podjął decyzję o ponownym rozpatrzeniu sprawy. Wskazano na poważne błędy, ale po ponownej analizie obszernego materiału dowodowego w sądzie drugiej instancji raz jeszcze podjęto decyzję o skazaniu Andrzeja P. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu jest prawomocny, choć strony mogą znów wnieść skargę do Sądu Najwyższego. Jeśli tego nie zrobią, skazany trafi do więzienia.