Dramat

Tragiczna śmierć kolarza. Zmarł po wypadku w trakcie dużego wyścigu

W wieku zaledwie 21 lat zmarł Mustafa Ayyorkun, turecki kolarz szosowy, który odniósł poważne obrażenia podczas kraksy na 5. etapie wyścigu Tour of Iran. Do wypadku doszło w sobotę, a młody zawodnik zmarł we wtorek w szpitalu, mimo wcześniejszych oznak poprawy stanu zdrowia.