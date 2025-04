Były trener reprezentacji Polski skazany! Andrzej P. trafi do więzienia

Przypomnijmy fakty: niespełna 33-letnia Australijka Melissa Hoskins zmarła w szpitalu 30 grudnia 2023 r. po tym, jak została potrącona przez pojazd prowadzony przez jej męża Rohana Dennisa przed ich domem w Adelajdzie. 34-latek został początkowo oskarżony o niebezpieczne prowadzenie auta ze skutkiem śmiertelnym i jazdę bez należytej ostrożności, ale potem przyznał się do łagodniejszego zarzutu – stworzenia prawdopodobieństwa spowodowania szkody.

Mistrz świata potrącił samochodem żonę, powodując jej śmierć. Przyznał się do winy

Kolarz spowodował śmierć. „Nigdy nie usłyszeliśmy przeprosin”

Członkowie rodziny Melissy Hoskins złożyli w sądzie w Adelajdzie poruszające zeznania dotyczące śmierci australijskiej sportsmenki. Hoskins zginęła potrącona przez samochód prowadzony przez jej męża, Rohana Dennisa, byłego zawodowego kolarza, który ścigał się w zespołach takich jak INEOS i Jumbo-Visma. – Nigdy nie usłyszeliśmy przeprosin – przekazała rodzina ofiary.

Formalnie już jakiś czas temu były mistrz świata w kolarstwie przyznał się do nieumyślnej winy. Zdaniem jego obrońcy, zarzut, do którego przyznał się jego klient, nie czyni z niego świadomego sprawcy. – Pan Dennis nie miał zamiaru skrzywdzić swojej żony, a zarzut ten nie obciąża go odpowiedzialnością za jej śmierć – stwierdził przed sądem prawnik byłego sportowca.

Matka ofiary Amanda powiedziała, zwracając się do oskarżonego: – Jej śmierć jest tak niesprawiedliwa i tragiczna. Melissa była najlepszą rzeczą, jaka ci się przydarzyła. Kochałeś ją i wiem, że nigdy nie skrzywdziłbyś jej celowo. Wierzę, że to był tragiczny wypadek i że nigdy nie powinno się to zdarzyć.

Siostra zmarłej dodała smutno:

Ani ja, ani moja rodzina, ani przyjaciele nie otrzymaliśmy żadnej formy przeprosin od Rohana, którego działania tej nocy doprowadziły do śmierci mojej siostry Melissy. Nie ma żadnych oznak skruchy. Zachowanie Rohana od tamtej nocy sugeruje, że uważa się za ofiarę tej sytuacji. Kiedy widzę, jak się zachowuje, ogarnia mnie żal i złość – podkreśliła.

Kłótnia o szafki kuchenne przyczyną tragedii?

W sądzie ujawniono dalsze szczegóły dotyczące feralnej nocy. Sąd usłyszał, że para była wcześniej zaangażowana w kłótnię domową 30 grudnia, a miało pójść o... szafki kuchenne. Jak dowodziła jedna z prawniczek, para wcześniej uzgodniła, że jeśli wybuchnie kłótnia, Dennis wycofa się, aż sytuacja się uspokoi. Według stacji telewizyjnej ABC, to dlatego Dennis chciał szybko odjechać z domu. Potem doszło do fatalnego incydentu, ale obrońcy oskarżonego utrzymują, że w jego działaniach nie było nic celowego i zorientował się, że przejechał żonę dopiero, gdy zobaczył ją leżącą pod autem.

Dennis usłyszy wyrok w maju i grozi mu maksymalnie kara 7 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat.

Kim są Melissa Hoskins i Rohan Dennis?

Melissa Hoskins miała udaną karierę w kolarstwie torowym. Była mistrzynią świata w wyścigu drużynowym na dochodzenie w 2015 r. i dwukrotną olimpijką. Dennisa poznała w 2018 r. W 2023 r. kolarz zakończył sportową karierę. Mają dwójkę dzieci.

Dennis w dorobku ma m. in. wygrane etapy w Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta a Espana. Jest czterokrotnym mistrzem świata w kolarstwie szosowym zarówno w jeździe indywidualnej na czas jak i w drużynie. Wywalczył dwa medale olimpijskie (w 2012 srebro w drużynie i w 2021 brąz w jeździe ind. na czas). Zdobył również złoty medal na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 2022 r.