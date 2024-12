i Autor: Deceuninck Remco Evenepoel z grupy kolarskiej Deceuninck-Quick Step wjechał na metę z numerem Fabio Jacobsena w dłoniach, oddając hołd poszkodowanemu w pierwszym dniu rywalizacji koledze z drużyny

Fatalne wieści

Okropny wypadek mistrza olimpijskiego. Fatalne urazy?! Uderzył w samochód

Dramatyczne informacje napływają z Belgii. Dwukrotny mistrz olimpijski Remco Evenepoel trafił do szpitala. Zawodnik wpadł w samochód podczas treningu. Choć nie stracił przytomności, to doznał poważnych obrażeń. Według informacji, które pojawiły się w mediach – istnieje duże ryzyko, że doszło do poważnych złamań.