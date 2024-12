Niespełna 33-letnia Hoskins zmarła w szpitalu 30 grudnia 2023 r. po tym, jak została potrącona przez pojazd prowadzony przez Dennisa przed ich domem w Adelajdzie. 34-latek został początkowo oskarżony o niebezpieczne prowadzenie auta ze skutkiem śmiertelnym śmierć i jazdę bez należytej ostrożności, ale w tym tygodniu przyznał się do łagodniejszego zarzutu – stworzenia prawdopodobieństwa spowodowania szkody. Dennis usłyszy wyrok w późniejszym terminie.

Tajemniczy wypadek

Sam wypadek okrywa mgiełka tajemnicy. Niewiele wiadomo o okolicznościach prowadzących do śmierci Hoskins. Jednak przyznanie się Dennisa do winy oznacza, że ​​potwierdził, iż to on prowadził samochód, gdy Hoskins znajdowała się w pobliżu, wiedząc, że ten czyn prawdopodobnie spowoduje szkodę lub będąc lekkomyślnie obojętnym na to, czy tak się stanie.

Pogrzeb Ryszarda Szurkowskiego, legendy kolarstwa

Jego obrońca podkreśla jednak, że zarzut, do którego przyznał się jego klient, nie czyni z niego świadomego sprawcy. – Pan Dennis nie miał zamiaru skrzywdzić swojej żony, a zarzut ten nie obciąża go odpowiedzialnością za jej śmierć – stwierdził przed sądem prawnik byłego sportowca.

Prokuratorzy wycofali początkowe zarzuty, przyznając, że Dennis działał lekkomyślnie, ale bez zamiaru wyrządzenia krzywdy Hoskins.

Melissa Hoskins miała udaną karierę w kolarstwie torowym. Była mistrzynią świata w wyścigu drużynowym na dochodzenie w 2015 r. i dwukrotną olimpijką. Dennisa poznała w 2018 r. W 2023 r. kolarz zakończył sportową karierę. Mają dwójkę dzieci.

Kolarz w dorobku ma m. in. wygrane etapy w Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta a Espana. Jest czterokrotnym mistrzem świata w kolarstwie szosowym zarówno w jeździe indywidualnej na czas jak i w drużynie. Wywalczył dwa medale olimpijskie (w 2012 srebro w drużynie i w 2021 brąz w jeździe ind. na czas). Zdobył również złoty medal na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 2022 r.