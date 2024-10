Tak wygląda grób legendy polskiego kolarstwa. Ryszard Szurkowski zmarł trzy lata temu. Na jego grobie ciągle palą się znicze

Tak wygląda grób Ryszarda Szurkowskiego

Dzień Wszystkich Świętych to okazja do zatrzymania się na chwilę i wspomnienia osób, których już z nami nie ma. 1 listopada to nostalgiczny dzień, w którym przywołujemy myślami nie tylko bliskich, ale także idoli. Dla wielu był jednym z promyczków nadziei we wczesnych latach 70-tych XX wieku był Ryszard Szurkowski. Był powodem do radości i okazją do świętowania polskich sukcesów na arenie międzynarodowej.

Tak Ryszard Szurkowski opowiadał o swoim życiu. Niesamowite słowa

Medalista olimpijski w kolarstwie szosowym nie rezygnował z aktywności fizycznej. Grał w tenisa, ścigał się z weteranami. Niestety, w 2018 roku podczas zawodów w Kolonii uczestniczył w kraksie, która skończyła się dla niego fatalnie. Doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego, czterokończynowego porażenia i poważnej kontuzji głowy.

W ostatnich latach życia mierzył się także z nowotworem. Ryszard Szurkowski zmarł w 2021 roku. Choć nie ma go na tym świecie, pamięć o nim wciąż żyje w kibicach. Niektórzy odwiedzają jego grób w Wierzchowicach na Dolnym Śląsku. W miejscu pochówku cały czas palą się znicze. Jeśli nie możecie pojawić się osobiście w Wierzchowicach i oddać hołdu wybitnemu sportowcowi, możecie zobaczyć aktualne zdjęcia w galerii poniżej.