Nie żyje były mistrz świata w kolarstwie. Michael Hubner miał 65 lat

Smutne informacje dotarły do Polski. W wieku 65 lat zmarł były mistrz świata - Michael Hubner. Kolarz przez pewien czas przebywał w szpitalu w Chemitz i odszedł tam we wtorek 12 listopada 2024 roku. O śmierci wielkiego sportowca poinformowała Niemiecka Federacja Kolarska w specjalnym oświadczeniu na mediach społecznościowych.

ZOBACZ WIĘCEJ: Smutna wiadomość dotarła do Polski. Nie żyje 22-letni sportowiec, policja znalazła ciało w mieszkaniu

Nie żyje Michael Hubner. Były mistrz świata miał 65 lat

- Związek Niemieckich Kolarzy opłakuje śmierć byłego kolarza torowego Michaela Hübnera, który zmarł dzisiaj w wieku 65 lat. - napisano na mediach społecznościowych.

W sprawie Hubnera wypowiedziała się mistrzyni olimpijska, Kristina Vogel, która podkreśla wielki wpływ sportowca na całe niemieckie kolarstwo.

- To nas wszystkich szokuje. Zaniemówiliśmy. Nawet nie wiemy, co powiedzieć. On był legendą sprintu. On, Lutz Heßlich i Jens Fiedler byli tymi, którzy sprawili, że sprint w Niemczech stał się wielki — powiedziała w rozmowie z "Bildem" mistrzyni olimpijska Kristina Vogel.

Hubner wielką karierę w kolarstwie robił na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Jako reprezentant NRD wygrywał mistrzostwa świata w Mabashi. Dla reprezentacji Republiki Federalnej Niemiec był trzykrotnie najlepszy na świecie w keirinie, dwa razy w sprincie, a także w sprincie drużynowym.

Polscy sportowcy na igrzyskach zimowych. Wielu spotkał tragiczny los. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.