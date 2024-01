Aż wybałuszyliśmy oczy po tej informacji na temat Marcina Gortata! Taką emeryturę inkasuje były koszykarz NBA, ogromna kwota

Marcin Gortat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków, którzy grali w NBA. 39-latek w swojej karierze bronił barw takich zespołów jak: Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers. Koszykarz ostatni raz wystąpił na parkiecie 5 lutego 2019 w wygranym spotkaniu z Charlotte Hornets, wówczas nie zdobył żadnego punktu, ale zaliczył 7 zbiórek i jedną asystę. Po roku przerwy w NBA ogłosił zakończenie kariery. Widać, że Gortat świetnie organizuje swój czas poza koszykówką.

Wiadomo ile emerytury otrzymuje Marcin Gortat! Ta kwota zwala z nóg

Gortat w rozmowie z "Onetem" przyznał, ile otrzymuje emerytury oraz na jakich zasadach jest ona przyznawana. - Co miesiąc pobieram świadczenie. I jestem zadowolony z jego wysokości. Oczywiście te pieniądze nie wzięły się znikąd. Sam musiałem je zgromadzić. Bo każdy zawodnik występujący w NBA jest zobowiązany do tego, aby część bieżących dochodów odkładać na funduszu emerytalnym. W tej chwili wartość mojego funduszu, z którego wypłacana jest emerytura, wynosi 4,5 mln dol. Całkowicie będę mógł go zlikwidować, gdy skończę 50 lat. Wtedy te pieniądze w całości trafią do mnie - przyznał Gortat.

Były sportowiec otrzymuje co miesiąc 8400 dolarów, co przy obecnym kursie daje kwotę 33 852 zł. Wiadomo, że wysokość emerytury w dużej mierze jest zależna od kursu dolara. Mówi się, że Gortat w NBA zarobił przez całą karierę ok. 100 mln dolarów.