Co oni zrobili?! Ten wyczyn koszykarzy NBA przejdzie do historii, bohater był jeden

Nikogo nie dziwią niezwykle wysokie wyniki meczów w NBA., a jeszcze wyższe w tradycyjnych corocznych starciach gwiazd, ale to, co się wydarzyło w tegorocznym All-Star Game w Indanapolis przejdzie do kronik ligi zawodowej. Koszykarze Wschodu pokonali Zachów 211:186! Przekroczenie 200 punktów przez jedną drużynę w Meczu Gwiazd nigdy wcześniej nie miało miejsca.