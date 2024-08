Ile pieniędzy ma Marcin Gortat? Prawda wreszcie wyszła na jaw i ludzie złapali się za głowę

Marcin Gortat co prawda nigdy specjalnie nie obnosił się ze swoim bogactwem, ale jednocześnie z jego wpisów w sieci można łatwo wywnioskować, że nie narzeka na swoją sytuację materialną. Były koszykarz dysponuje sporymi posiadłościami, może pozwolić sobie na luksusowe wakacje, a na co dzień także nie ma problemu z drobnymi wydatkami. Nic dziwnego, że stan konta Gortata jest dla wielu fanów atrakcyjnym tematem. Przez lata urodziło się wiele legend o tym, ile naprawdę posiada były zawodnik NBA. Teraz wreszcie prawda wyszła na jaw i to za pośrednictwem samego zainteresowanego. Ten w trakcie rozmowy z influencerami z YouTube'a wyciągnął nagle telefon i pokazał im stan konta. Reakcja zgromadzonych mówiła sama za siebie - odebrało im mowę i tylko złapali się za głowę.

Mężczyźni tracą język, gdy patrzą na nowe zdjęcie Magdy Linette. Nie oderwiesz wzroku od tego dekoltu

Ile pieniędzy ma Gortat?

Do wyjawienia sekretu doszło za pośrednictwem kanału grupy "Bungee". Prowadzący postanowili wykorzystać rozmowę z byłym sportowcem do stworzenia transmisji. W audycji na żywo poruszono wiele ciekawych wątków, ale jak łatwo się domyślić punktem kulminacyjnym był wspomniany moment odsłonięcia sekretu stanu konta. Gortat co prawda nie pochwalił się tym całej zgromadzonej publice, ale swoim rozmówcom, których reakcja mówi chyba wszystko. Chodziło oczywiście o pieniądze, którymi łodzianin dysponuje na co dzień. Jeden z influencerów mówił nawet o kwocie 600 tysięcy złotych, ale to nie zostało ostatecznie potwierdzone. Z pewnością jednak suma jest niebagatelna.

Nowe wieści z klubu Lewandowskiego. Wielkie nazwisko na wylocie

Marcin Gortat - majątek

Kibice od lat zastanawiają się, ile łącznie zarobił za swoją grę Marcin Gortat. Już w 2022 roku ikona polskiej koszykówki pojawiła się na ósmym miejscu na liście najbogatszych Polaków przed czterdziestką. Szacowano wówczas, że dysponuje łącznym majątkiem na poziomie 480 milionów dolarów! Sam zainteresowany nie starał się za wszelką cenę ukrywać swoich apanaży, tłumacząc to jawnością zarobków sportowców w Stanach Zjednoczonych.