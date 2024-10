Jeremy Sochan już pokazuje agresję. „Pełen energii i zabójczy”

Ten to ma fantazję...

Spotkanie Orlando z Magic zawodnicy San Antonio wygrali 107:97, a Jeremy Sochan zaliczył 12 pkt, 3 zbiórki i 2 asysty w 20 minut, jakie spędził na parkiecie. Trafił 5 z 6 rzutów z gry (spudłował jedną „trójkę”) i oba osobiste. Z kolei przeciwko Utah Jazz (126:120 dla Spurs) nasz człowiek w NBA w ciągu 25 min zdobył 15 pkt, dodając 8 zbiórek i 3 przechwyty. Reprezentant Polski wszedł w obu przypadkach tradycyjnie w pierwszej piątce, tym razem jednak już na nominalnej pozycji silnego skrzydłowego – a nie rozgrywającego, jak przez pewien okres w poprzednim sezonie. Rolę podstawowego playmakera wypełnia bowiem w tym sezonie nowy nabytek ekipy z Teksasu, 39-letni weteran NBA Chris Paul.

Jeremy Sochan mówi dużo o polskiej kadrze i... swoich włosach. Będzie stale zmieniał ich kolor

Jeremy Sochan o Polish Heritage Night Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To legenda ligi, gracz z największą liczbą asyst w karierze spośród obecnie występujących w NBA, a trzeci w klasyfikacji wszech czasów. Być może najlepsze lata już za nim, ale gigantyczne doświadczenie Paula ma się mocno przydać młodym koszykarzom Spurs, z 20-letnim francuskim fenomenem, Victorem Wembanyamą na czele. Także niewiele starszy polski zawodnik z San Antonio może wiele zyskać na tej współpracy.

Gigant NBA LeBron James zagrał w jednym meczu ze swoim synem. „To było surrealistyczne”

SOCHAN THE DESTROYER‼️ pic.twitter.com/bNwhl7ddLx— San Antonio Spurs (@spurs) October 13, 2024

Fachowcy chwalą Sochana

Po spotkaniu z Orlando portal spurstalk.com tak ocenił grę Sochana: „Po chaotycznym otwarciu rundy przedsezonowej, Sochan tym razem był znacznie bardziej opanowany. Jego skuteczność w ataku była widoczna. Miał kilka trudnych akcji kończonych jedną ręką i dobrze się ustawiał w ataku. W obronie Sochan poprawiał się w trakcie meczu”.

Pięcioro kandydatów na następcę prezesa Radosława Piesiewicza. Decyzja zapadnie 21 października

Z kolei wygraną z Jazz portal tak skwitował, odnosząc się do naszego skrzydłowego: „Sochan był pełen energii. Na szczęście jej większość przełożyła się na pozytywne zagrania. Był zabójczy w przejściu z obrony do ataku, podobała się jego fizyczność, gdy kończył akcje pod tablicą. W obronie był bardziej intensywny, co zaowocowało najlepszą defensywą, jaką widzieliśmy jak dotąd w przedsezonowych meczach”.

Słynny koszykarz NBA odmładza się… spermą łososia nakładaną na twarz

QUIZ. "I love this game". Sprawdź swoją wiedzę o NBA. O komplet nie będzie łatwo Pytanie 1 z 15 Liga o nazwie "National Basketball Association" oficjalnie powołana do życia została w: 1946 1949 1953 Dalej

Spurs mają jeszcze do rozegrania dwa mecze preseason: 15 października z Miami Heat, a dwa dni później z Houston Rockets. Sezon zasadniczy Sochan i spółka NBA zainaugurują w czwartek 24 października w Dallas przeciwko miejscowym Mavericks.