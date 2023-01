Jeremy Sochan komplementowany przez legendę NBA. Co za porównanie! Nie może ukryć zachwytu

Pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański zszokowany tym, co wyprawia Jeremy Sochan. „On nie gra jak debiutant, to pozytywna bezczelność”

Jeremy Sochan może być z siebie dumny. Reprezentant Polski wszedł do NBA z przytupem i notuje tam świetne liczby. Nad postacią gracza z Polski postanowił pochylić się jego szkoleniowiec - Gregg Popovich. Legendarny szkoleniowiec klubu z San Antonio nie ukrywa zadziwienia wielką formą Polaka i porównał go nawet do jednej z największych legend "Otróg", Manu Ginóbiliego.

Jeremy Sochan chwalony przez Popovicha. Wielkie słowa w kierunku Polaka

Legendarny szkoleniowiec przyznał, że gra Jeremy'ego Sochana przypomina mu popisy jednej z największych gwiazd San Antonio Spurs w historii - Manu Ginobliego. Szkoleniowiec klubu z San Antonio widzi, jak wielkim potencjałem dysponuje reprezentant Polski w koszykówkę.

- On jest szalony. Robi, co chce. Po prostu uwielbiam go oglądać. To trochę jak oglądanie Manu Ginobiliego, kiedy do nas trafił - też nie mam pojęcia, co zaraz zrobi. Lubi rywalizować, jest młody, ale już dużo potrafi. Teraz czas na oszlifowanie i doskonalenie tych umiejętności. Widać, że chce być naprawdę dobry - powiedział Gregg Popovich.