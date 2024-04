Kolejne wielkie zmiany w Legii Warszawa. Nowy zespół, w stolicy postawili na kobiety

Wstyd, co zrobili Marcinowi Gortatowi. Serce się kraje na ten widok. Nie do wiary, jak potraktowali legendę NBA

W skład żeńskiego zespołu Legii LOTTO 3x3 Warszawa wejdzie sześć uznanych zawodniczek. Trzy z nich w marcu tego roku uczestniczyły w zgrupowaniu Reprezentacji Polski 3x3 kobiet: Marta Marcinkowska - liderka i kapitan drużyny, posiadająca na swoim koncie blisko 70. występów w Orlen Basket Lidze Kobiet, Marta Stawicka - akademicka mistrzyni Polski 3x3 z 2022 roku i znana z dynamicznej gry Weronika Papiernik. W zespole będą również: mierząca 182 cm, waleczna i nieustępliwa Jowita Ossowska, wszechstronna Karolina Stefańczyk (ponad 120 meczów w Orlen Basket Lidze Kobiet) oraz doświadczona Marzena Marciniak, mająca na swoim koncie udział w żeńskiej Eurolidze. Władze koszykarskiej Legii stawiają przed zespołem ambitne cele. Nowa drużyna ma walczyć o najwyższe laury, z mistrzostwem Polski na czele.

„Marka Legii zobowiązuje, dlatego od początku mierzymy wysoko. Interesuje nas tylko mistrzostwo i to już w pierwszym sezonie” - mówi Jarosław Jankowski, przewodniczący Rady Nadzorczej koszykarskiej Legii.

„Nie mam wątpliwości, że z tak mocnym składem jest to możliwe. Wierzymy, że nowy kobiecy zespół dopisze kolejne rozdziały do listy sukcesów Legii. Stworzenie tej drużyny było dla nas naturalnym krokiem. Chcemy iść do przodu i wygrywać wszędzie, gdzie się da. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Sekcja Koszykówki Legii Warszawa powołuje do życia drużynę koszykarską 3x3 kobiet jako pierwszy z klubów męskiej Orlen Basket Ligi” - dodaje Jankowski.

Koszykówka 3x3 rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. To dyscyplina idealnie dopasowana do oczekiwań współczesnego kibica i zarazem użytkownika mediów społecznościowych. Rozgrywki odbywają się głównie na świeżym powietrzu, przeważnie w okresie wiosenno-letnim, na atrakcyjnie zaaranżowanych boiskach w całej Polsce. Gra charakteryzuje się dużą intensywnością, szybkością oraz licznymi zwrotami akcji. Nic dziwnego, że widowiskowa rywalizacja 3x3 zyskała ogromną popularność i w 2021 roku zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Prestiż dyscypliny oraz zainteresowanie kibiców rośnie z każdym kolejnym rokiem.

Już 20 kwietnia fani Legii będą mieli okazję poznać zawodniczki w ramach prezentacji nowego zespołu, która odbędzie się podczas spotkania męskiej drużyny Legii z Anwilem Włocławek. Pierwsza okazja by zobaczyć w akcji nową kobiecą ekipę z Warszawy nadarzy się już w pierwszym tygodniu czerwca podczas turnieju w Łodzi. Sezon w rozgrywkach kobiet 3x3 trwa od późnej wiosny do początku jesieni. Turnieje będą odbywać się w weekendy, w miastach na terenie całej Polski.