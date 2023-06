Legia marzy o przełamaniu Stali. Brązowy medal dla Zielonych Kanonierów?

Dwanaście punktów do odrobienia

Legia nie wykorzystała atutu własnej hali, gdzie przegrała 73:85. Tym spotkaniem ze stołecznymi kibicami pożegnał się Łukasz Koszarek, który po sezonie kończy karierę. Przed zawodami otrzymał pamiątkową koszulkę. To właśnie on był najskuteczniejszy. Zdobył 16 punktów. Inny z liderów Travis Leslie rzucił 12 punktów. U rywali najskuteczniejsi byli Aigars Skele (20 (punktów) i Damian Kulig (18 punktów).

Będą walczyć do końca, mają pokłady energii

Jeśli Legia marzy o brązowym medalu, to w rewanżu musi być skuteczna i odrobić 12 punktów. - Wiemy, że w Ostrowie nie będzie łatwo, ale tak jak dzisiaj, będziemy szukali ludzi, którzy będą walczyli do końca - zadeklarował Wojciech Kamiński, trener Legii, cytowany przez klubowe media. - Jedziemy do Ostrowa walczyć o brąz. Na czym swoją wiarę w zespół powinni opierać kibice, mający w pamięci trzy porażki Legii ze Stalą w obecnym sezonie? - Wiara czyni cuda. Grałem wiele meczów w swoim życiu i wiem, że w momencie, kiedy ludzie przestają w ciebie wierzyć, zawsze wykrzeszesz z siebie pokłady sił. Wierzę, że jesteśmy w stanie pojechać do Ostrowa i zagrać dużo lepiej, bo o to właśnie chodzi. Będziemy walczyli, a jak będę widział, że ktoś ma gorszy dzień, to wejdą z ławki kolejni zawodnicy. Pokłady energii są w nas i będziemy walczyć do końca - wyznał szkoleniowiec Legii.

