Marcin Gortat pokazał nowy samochód! Koszykarz postawił na prawdziwą "bestię", odebrało nam mowę!

Marcin Gortat - samochód. Koszykarz nabył wojskową "bestię"!

Były gracz Los Angeles Clippers i Phoenix Suns nie ukrywa, że samochody od dawna były jego pasją i posiada bardzo pokaźną kolekcję samochodów.

- Samochodów mam kilka. Mam dwa elektryki, drugi jest zamówiony. Posiadam również... malucha. To takie auto bardziej sentymentalne, żeby stało w garażu i przypominało o tym, gdzie się wychowałem. Mam bentleya i rolls-royce'a jeszcze - opowiadał Gortat w rozmowie z Radiem Zet w 2023 roku.

Okazuje się, ze Gortat stał się właścicielem całkowicie nowego pojazdu, stawiając na bardzo nieoczywisty model. Do stajni koszykarza dołączył samochód wojskowy HMMWV, zwany Humvee, produkowany przez AM General. Pojazd ma swoje problemy, gdyż nie posiada drzwi, ani okien, ale nie odbiera to kompletnie optymizmu byłemu koszykarzowi, który zapowiada, że będzie robił porządki z maszyną, którą już teraz nazywa "bestią".

- Bestia przyjechała. Dużo pracy przede mną - podpisał nagranie zamieszczone na mediach społecznościowych Marcin Gortat.