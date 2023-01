Mateusz Ponitka ŻONA Kim jest Dorota Trojanowska, żona Mateusza Ponitki ZDJĘCIA

Porównali Jeremy'ego Sochana do największych gwiazd NBA! To robi olbrzymie wrażenie, słynny trener zachwycony

Mateusz Ponitka rozpoczynał zawodową karierę w AZS-ie Politechnice Warszawskiej. Po trzech latach trafił do Asseco Prokom Gdynia, a następnie wyjechał za granicę. Karierę w Europie zaczynał od belgijskiego Telenet Oostende. Przez kolejne lata grał jeszcze w Stelmecie Zielona Góra, tureckim Pınar Karşıyaka, Iberostar Tenerife, Lokomotiwie Kubań oraz Zenicie Sankt Petersburg. Po wybuchu wojny na Ukrainie przeniósł się do Pallacanestro Reggiana, a potem został zawodnikiem Panathinaikosa Ateny

Mateusz Ponitka ŻONA Kim jest Dorota Trojanowska, żona Mateusza Ponitki

Żona Mateusza Ponitki to Dorota Trojanowska-Ponitka, znana modelka, która kilka lat temu wzięła udział w drugiej edycji popularnego telewizyjnego show TVN-u "Top Model". Radziła sobie w nim całkiem dobrze, choć jury nie szczędziło jej gorzkich komentarzy. Część z nich twierdziła nawet, że jest "za gruba, za stara i niefotogeniczna". Mimo to, przebijała się przez kolejne szczeble kariery. Podczas występu w programie osiem lat temu miała pięcioletniego synka. To właśnie tym zaimponowała nie tylko jury, ale również i dziesiątkom tysięcy telewidzów, którzy doceniali sposób, w jaki godziła modeling i życie osobiste. Wystąpiła w wielu odważnych sesjach i pojawiała się na okładkach magazynu dla panów w Belgii "Che". Stało się to, gdy Ponitka był gwiazdą tamtejszej ligi koszykówki. Modelka pochodzi z Grudziądza i z wykształcenia jest kosmetyczką. Ma 179 cm wzrostu przy wadze 64 kg. Jej wymiary to 89 cm/68 cm/92 cm.