Michael Jordan sprzedaje potężną rezydencję. Za 15 milionów dolarów możesz żyć jak legenda, przepych aż uderza

Michael Jordan w trakcie lat 80. i 90. XX wieku był bez watpienia jedną z największych figur światowego sportu i popkultury. Mimo że zawodnik od 20 lat jest na emeryturze, to jego nazwisko nadal budzi wielkie emocje, a on sam cieszy się sławą jednego z najwybitniejszych koszykarzy w historii. Wielka sława przyniosła legendzie Chicago Bulls ogromne pieniądze, a wyrazem jego bogactwa, była rezydencja, którą postawił on pod Chicago za czasów swojej największej sławy. Jordan wystawił rezydencję 10 lat temu i jak na razie nie znalazł się żaden chętny do kupna posiadłości, którą sam koszykarz wycenia na 15 milionów dolarów.

Możesz mieszkać jak Michael Jordan. Jego rezydencja to czysty przepych

Dom postawiony w w Highland Park w stanie Illinois jest rezydencją godną króla. Do posiadłości prowadzi brama, na której znajduje się numer gracza, a więc "23". W środku domu znajdziemy porażającą ilość jadalni, salonów, a także pole do golfa, basen i boisko do koszykówki naturalnych wymiarów. Nie brakuje również takich "bajerów", jak oddzielny pokój do palenia cygar. Wideo z rezydencji Jordana znajdziesz poniżej, aby zobaczyć, jak zmienił się Michael Jordan, który obchodzi dziś 60. urodziny, przejdź do galerii zamieszczonej w tekście.