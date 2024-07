Ojciec Kobego Bryanta nie żyje. Joe Bryant miał 69 lat, piękne pożegnanie taty legendy

Nie żyje jedna z największy legend NBA! To on był inspiracją dla logo najlepszej koszykarskiej ligi świata

Nie żyje ojciec Kobego Bryanta. Były koszykarz oraz trener dyscypliny - Joe Bryant odszedł w wieku 69 lat. Przyczyna śmierci taty legendy Los Angeles Lakers nie została podana do wiadomości publicznej. Mężczyzna został pożegnany przez zarząd ligi NBA w specjalnym oświadczeniu.

Nie żyje ojciec Kobego Bryanta. Joe Bryant miał 69 lat

Przygoda Bryanta seniora z koszykówką zaczęła się w 1975 roku, kiedy to został wybrany w drafcie przez drużynę Golden State Warriors. W drużynie "Wojowników" jednak długo miejsca nie zagrzał, przechodząc do Philadelphi 76ers. Tam udało mu się zostać wicemistrzem ligi w 1977 roku. Przez 3 lata był koszykarzem San Diego Clippers (obecnie Los Angeles Clippers), a także w Houston Rockets. Końcówkę kariery spędził w Europie, grając we Włoszech i we Francji. Dwukrotnie był MVP meczu gwiazd ligi włoskiej, w którym wystąpił także dwa razy. Po latach kariery zawodniczej trenował w damskiej lidze amerykańskiej koszykówki WNBA, gdzie prowadził Los Angeles Sparks, a także w lidze japońskiej, gdzie wraz z drużyną Tokyo Apache dwukrotnie był wicemistrzem kraju.

Informację na temat śmierci Bryanta seniora przekazały władze NBA, które w oświadczeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazały swoje kondolencje.

- NBA opłakuje śmierć Joe „Jellybeana” Bryanta (1954–2024). Joe grał przez 8 sezonów w NBA w drużynach 76ers, Clippers i Rockets oraz był głównym trenerem ligi WNBA w drużynie LA Sparks. Rodzinie Bryantów składamy najszczersze kondolencje. - napisali przedstawiciele NBA w specjalnym oświadczeniu.