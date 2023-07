Reprezentant Polski zapadł na bardzo rzadką chorobę. „W 4 dni od bohatera do człowieka przykutego do łóżka”. Walczy o zdrowie

Blondwłosa siatkarska piękność spędziła upojne chwile z gwiazdorem NBA. Nagranie wyciekło do sieci, cały świat zobaczył ich łóżkowe igraszki

O wszystkim Schenk, niedawno powołany do szerokiej kadry na sierpniowe kwalifikacje olimpijskie, poinformował opinię publiczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. „To już dwa tygodnie, odkąd zacząłem toczyć batalię z własnym ciałem i układem nerwowym. W takich sytuacjach docenia się siłę rodziny i przyjaciół, także dziękuję. Nie zwalniany tempa i wracamy!” – napisał i na szczęście wygląda na to, że silny sportowiec pomału zaczyna dochodzić do siebie.

Strzelanina podczas mistrzowskiej fety! Trzy osoby w stanie krytycznym walczą o życie, wstrząsające doniesienia

1 przypadek na 100 000

U Schenka zdiagnozowano bardzo rzadkie schorzenie: zespół Guillaina-Barrego. Jak pisze portal diag.pl, „to choroba zapalna nerwów obwodowych o podłożu autoimmunologicznym. Uważana jest za najczęstszą przyczynę nabytego ostrego porażenia wiotkiego u dzieci. Zespół Guillaina-Barrégo grozi trwałą niepełnosprawnością, a w ciężkich przypadkach nawet zgonem. W chorobie tej dochodzi do uogólnionego wieloogniskowego uszkodzenia komórek nerwowych odpowiadających za ruch i czucie. W jej przebiegu ma miejsce symetryczne osłabienie siły mięśniowej i zniesienie odruchów ścięgnistych (tzw. odruchów głębokich, np. z mięśnia dwugłowego i trójgłowego, odruchu kolanowego czy skokowego). To zaś prowadzi do niedowładu wiotkiego dwu- lub czterokończynowego i porażenia nerwów czaszkowych. Częstość występowania zespołu Guillaina-Barrégo określana jest na około 1–2 przypadków na 100 000” – czytamy w diag.pl

Trzy czwarte chorych wraca do zdrowia

„Dzięki odpowiednio prowadzonemu leczeniu około 3/4 chorych wraca do zdrowia, chociaż uzyskanie pełnej sprawności może zająć wiele miesięcy” – dodają specjaliści z diag.pl.

Polscy koszykarze z medalem Igrzysk Europejskich! Niemcy ograni, wielki wyczyn drużyny 3x3!

Schenk się nie zamierza poddawać i pokazuje postępy leczenia w krótkich filmikach wrzucanych do sieci. Początkowo informował o paraliżu prawej części twarzy, potem pokazywał, że nie jest już przykuty do łóżka i zaczyna chodzić.

Blondwłosa siatkarska piękność spędziła upojne chwile z gwiazdorem NBA

Wszystko to robi przy wsparciu żony z dzieckiem, która odwiedza męża na oddziale neurologicznym. „Próby chodzenia po trzech dniach, ciągle do przodu! Walczymy dalej. Z takim wsparciem musi się udać. Ku dobremu. Nie jesteśmy niezniszczalni” – kwituje koszykarz, który na pewno się nie podda, z tego znany jest z parkietów.