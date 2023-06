i Autor: fiba3x3.com Przemysław Zamojski w akcji

Mistrzostw świata w koszykówce 3x3

Zaczęli słabo, ale rozpędzili się i ograli faworytów! Koszykarze awansowali w MŚ

PAP | mż 15:59

Mimo dwóch porażek na inaugurację mistrzostw świata w Wiedniu, nasi koszykarze w odmianie 3x3 wrócili do gry i odnieśli dwie ważne wygrane. Obydwa czwartkowe starcia Biało-Czerwonych zakończyły się pomyślnie, zwycięstwami nad wyżej notowani przeciwnikami. Polacy pokonali po dogrywce Litwę 22:21 i Belgią 21:15. Te wyniki dały im awans do fazy play off.