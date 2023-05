"Zieloni Kanonierzy" nie tracą nadziei na finał. "Robota nie jest skończona"

Nabrali wiatru w żagle

Trzecie spotkanie w Warszawie było popisem Legii, która przystąpiła do niego bardzo zmotywowana. Grzegorz Kamiński zdobył 12 punktów i należał do liderów stołecznego zespołu. - Poprawiliśmy swoją grę w ataku, zaczęliśmy dzielić się piłką i wyszło nam to - powiedział Grzegorz Kamiński. - Do tego świetna atmosfera na Bemowie pociągnęła nas do góry. Sprawiła, że nabraliśmy wiatru w żagle. Cały czas wierzyliśmy. Cały czas wierzymy, że możemy wygrać tę serię. Najważniejszy dla nas jest następny mecz, bo jeśli skupiamy się na nim to wtedy gramy lepiej. Każdy z nas pokazał najlepszą swoją koszykówkę. Mam nadzieję, że to samo będzie w sobotę - podkreślił.

Motywacji Legii nie zabraknie

Śląsk prowadzi 2-1 i jeśli wygra w stolicy to zapewni sobie awans finału Energa Basket Ligi. - Motywacji nas nie zabraknie - przekonywał Grzegorz Kamiński. - Nie chcieliśmy, żeby Śląsk poczuł tę pewność siebie. Staraliśmy się sprowadzić ich jak najniżej. I to nam się udało. Ale robota nie jest jeszcze skończona. Musimy powtórzyć to w sobotę - zaznaczył zawodnik "Zielonych Kanonierów".

Legia nie odpuszcza Śląskowi, co za walka o finał! "Wychodziło nam prawie wszystko"

Karnetowicze na start! 🎫💪To Wy macie pierwszeństwo w nabyciu biletów na sobotni mecz nr 4 półfinałów #plkpl z @WKS_SlaskBasket! 🔝🏀Sprzedaż wejściówek właśnie ruszyła! Do dzieła 😉Link 👉 https://t.co/ANO96KNWmZ #EagerForGold pic.twitter.com/iykIaZEXVv— Legia Kosz (@LegiaKosz) May 25, 2023

Sonda Czy Legia zostanie mistrzem Polski w koszykówce? Tak, ma ogromny potencjał Nie, półfinał to szczyt jej możliwości Śląsk jest najmocniejszy