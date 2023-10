Znakomite wieści podał trener Jeremy'ego Sochana. Dostanie wielką szansę w San Antonio Spurs

Koszykarz nazwał szefa klubu kłamcą. I powtórzył to dwukrotnie! Liga nałożyła wysoką karę

Uwieczniły to kamery

Koszykarze z San Antonio wypracowali sobie sporą przewagę świetną grą w pierwszej kwarcie - wygranej 32:13. Przez moment prowadzili nawet 14:0. Następnie pięciokrotni mistrzowie NBA mieli pełną kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie, choć pod koniec spotkania ich przewaga wynosiła tylko sześć punktów. Ekipa Jeremy'ego Sochana ostatecznie zwyciężyła 117:103, udanie rewanżując się Rockets za porażkę w towarzyskim spotkaniu sprzed dwóch dni (89:99).

ZOBACZ: Karol Świderski zarabia 10 razy mniej od Leo Messiego. Tak zarabiają Polacy w MLS, znamy dokładne sumy

Sochan spędził 21 minut na parkiecie. Jedyny Polak w NBA zdobył sześć punktów, do których dołożył tyle samo zbiórek, cztery asysty i jeden przechwyt. Co ciekawe, nie zaliczył żadnej straty piłki. Dobrym pierwszym sezonem w najlepszej lidze świata i pracą na treningach Sochan wywalczył sobie miejsce w pierwszej piątce zespołu "Ostróg". Spurs rozpoczną rywalizację w NBA 26 października domowym meczem Dallas Mavericks. Przed nimi jeszcze sparing z Golden State Warriors (21 października), ale trener Popovich już wskazał pewniaków do gry w pierwszej piątce na początku sezonu NBA

Obok Sochana, pewni gry mają być Vassell (w meczu z Rockets był najlepszy na parkiecie, zdobywając 25 punktów), Keldon Johnson, Wenbanyama (wybrany z nr 1 w drafcie, w sparingu z Houston rzucił 15 punktów) i Zach Collins.

ZOBACZ: Kamil Grosicki coraz bliżej końca kariery? Ma jeszcze tylko jedno marzenie, zdradził plan na emeryturę

Jeremy Sochan o Polish Heritage Night Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.