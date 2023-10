Kamil Grosicki coraz bliżej końca kariery? Ma jeszcze tylko jedno marzenie, zdradził plan na emeryturę

Ernest Muci skarcił Bułgarię, powtórzy to ze Śląskiem? Tak gwiazdor Legii strzelił gola dla Albanii [WIDEO]

Kamil Grosicki coraz bliższy końca kariery? Pomocnik Pogoni Szczecin i reprezentacji Polski udzielił bardzo mocnej wypowiedzi "Faktowi", w której w jasny sposób powiedział, w jaki sposób chciałby, aby nastąpiło jego pożegnanie z piłką nożną i wyjawił nawet swój plan na emeryturę. Te słowa sprawiają, że możemy być świadkami bliskiego końca popularnego "Grosika".

Jak stwierdził Grosicki, zdaje sobie sprawę, że może być coraz bliższy końca swojej kariery piłkarskiej i w reprezentacji Polski. Zawodnik wyraził wielkie marzenie względem tego, jak chciałby być pożegnany w drużynie narodowej.

- . I na każdym zgrupowaniu, na które zostałem powołany walczę o każdą minutę. A jeśli nadejdzie czas, że trzeba będzie powiedzieć koniec, to chciałbym się pożegnać z kibicami tak jak Artur Boruc, Kuba Błaszczykowski czy Łukasz Fabiański. Na Stadionie Narodowym. Po raz ostatni usłyszeć tam Mazurka Dąbrowskiego i ten niesamowity doping - powiedział Grosicki w rozmowie z "Faktem".

Jeśli chodzi o emeryturę, sam piłkarz przekonuje, że jeszcze trochę pogra, ale ma już swoje plany i rozwija projekty, które pozwolą mu wieść spokojne życie na emeryturze.

- - W Szczecinie razem z dwoma wspólnikami, Bartkiem Ławą i Tomkiem Podobasem, otworzyliśmy Akademię Piłkarską Football Arena. Mamy już srebrną gwiazdkę przyznawaną przez PZPN, staramy się o złotą. Piłka to nie tylko moja praca, ale i życiowa pasja. Dlatego zdecydowałem się zainwestować środki i czas w akademię. Praca z dzieciakami, obserwacja, jak z każdym treningiem robią postępy, jest niesamowitą frajdą. Jeszcze nie myślę o zakończeniu kariery, ale jeśli już to nastąpi, to raczej na pewno pozostanę przy piłce - przyznaje Grosicki.