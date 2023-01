Żona Kobego Bryanta znalazła list od zmarłego męża. Poruszające słowa, łza cieknie po policzku

Kobe Bryant odszedł 3 lata temu w tragicznych okolicznościach. Helikopter na pokładzie którego znajdował się były gwiazdor NBA wraz z córką spadł. Stany Zjednoczone i wszyscy entuzjaści NBA i koszykówki pogrążyli się w żałobie. Lata po odejściu męża, poruszający list eks-gracza znalazła jego żona - Vanessa Bryant. O wszystkim powiedziała fanom.

Vanessa Bryant znalazła list po zmarłym mężu. O wszystkim powiedziała

O swoim nietypowym i poruszającym znalezisku Vanessa Bryant powiedziała w mediach społecznościowych. Jak sama przyznała, bardzo tęskni za zmarłym koszykarzem i zmarłą córką, która zginęła wraz z ojcem. To co napisała wdowa po zawodniku Los Angeles Lakers potrafi wzruszyć.

- Wczoraj znalazłam kopertę z napisem: Do miłości mojego życia. Czekałam, aby w moje urodziny otworzyć jeszcze jeden list. Dało mi to coś, na co czekałam do dziś. Ironią jest to, że Kobe miał moje zdjęcie narysowane przez artystę. Na nim trzymał mnie anioł. Tęsknię za miłością mojego życia i moją słodką małą córką. Chciałabym, żebyśmy wszyscy byli razem - napisała Vanessa Bryant.