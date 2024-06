Ewa Swoboda całkiem zażenowana po mistrzostwach Polski. Nie gryzła się w język, wytknęła Polakom bolesną prawdę

Niepokojące informacje o Pawle Fajdku tuż przed igrzyskami. Na to nie ma już ratunku

Ewa Swoboda bardzo dobrze radzi sobie przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Na rozgrywanych na początku czerwca w Rzymie lekkoatletycznych mistrzostwach Europy nasza najlepsza sprinterka pokazała się ze świetnej strony, sięgając po srebrny medal, minimalnie wyprzedzając przy tym Włoszkę Dosso. Nie było żadnych wątpliwości, że podczas startu na mistrzostwach Polski to ona będzie murowaną faworytką do złotego medalu i nie byliśmy świadkami żadnej niespodzianki, a co więcej, zwycięstwo Swobody było wręcz historyczne. Niestety, nie wszystko było jednak tak, jak chciałaby sama mistrzyni.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ewa Swoboda, cytowana przez „Przegląd Sportowy”, narzekała, że na zawodach pojawiło się... bardzo mało kibiców. – Z tego, co widziałam, było dziś mało kibiców – zaczęła mistrzyni Polski w biegu na 100 metrów i od razu wskazała kraj, z którego powinniśmy czerpać wzorzec – W Czechach organizują super imprezy, bardzo lubię tam startować. I w hali, i na stadionie. (...) Po prostu robią tam piknik, jest dużo jedzenia. Umieją się tym super bawić. (...) Polacy powinni uczyć się od Czechów – powiedziała, nie gryząc się w język, Ewa Swoboda.