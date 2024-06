W głowie się nie mieści, czego dokonała Ewa Swoboda! I to na miesiąc przed igrzyskami w Paryżu

Niepokojące informacje o Pawle Fajdku tuż przed igrzyskami. Na to nie ma już ratunku

Natalia Kaczmarek: Niespecjalnie lubię Paryż, ale mam nadzieję, że w sierpniu go polubię

Jednym z głównych punktów pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Bydgoszczy był finał biegu na 100 m kobiet. Na starcie nie zabrakło największej polskiej gwiazdy tej konkurencji - Ewy Swobody. Świeżo upieczona wicemistrzyni Europy potwierdziła wysoką formę już w półfinale, zostawiając rywalki daleko w tyle. W finale czekało ją dawno niewidziane starcie z Pią Skrzyszowską - najszybszą polską płotkarką i potencjalną kandydatką do medalu w Paryżu na 110 m ppł. Sensacji jednak nie było. Swoboda ponownie nie dała szans rywalkom, a czas 11,11 s w niekorzystnych warunkach przy przeciwnym wietrze robi wrażenie!

Dramat polskiej mistrzyni! Przeżyła prawdziwy koszmar. Smutny koniec Anny Kiełbasińskiej

Ewa Swoboda przeszła do historii. Miesiąc przed igrzyskami!

Dla najlepszej polskiej sprinterki był to już ósmy medal mistrzostw Polski na 100 m - i ósmy złoty. Zwycięstwo w Bydgoszczy sprawiło, że Swoboda została samodzielną rekordzistką mistrzostw kraju na tym samym dystansie. Wcześniej biegaczka z Żor współdzieliła rekord tytułów z Ireną Szewińską i Darią Korczyńską. Do pobicia został jej rekord medali należący do Mariki Popowicz-Drapały. Biegająca obecnie na 400 m zawodniczka ma w swoim dorobku aż 9 medali mistrzostw Polski na 100 m!

Na miesiąc przed startem igrzysk w Paryżu Swoboda udowodniła, że jest w świetnej formie. Podium za jej plecami uzupełniły wspomniana Pia Skrzyszowska (11,33) i Kryscina Cimanouska (11,40). Zwłaszcza wynik srebrnej medalistki w trudnych warunkach daje nadzieję, że na płotkarskim dystansie w Paryżu będzie naprawdę dobrze.