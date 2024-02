i Autor: PAWEŁ SKRABA / SUPER EXPRESS Zawsze radosna, uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona!

Oto polska kandydatka do medalu

Ewa Swoboda gwiazdą kadry na halowe mistrzostwa świata 2024. Znamy skład reprezentacji Polski

Polski Związek Lekkiej Atletyki przedstawił skład reprezentacji kraju na 19. halowe mistrzostwa świata, które odbędą się w Glasgow między 1 a 3 marca 2024. Kadra liczy 23 osoby, a kandydatką numer jeden do medalu jest sprinterka Ewa Swoboda. To dla niej powrót do miasta, w którym zdobyła złoto halowych mistrzostw Europy na 60 m przed pięcioma laty.