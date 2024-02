Polski sportowiec zaginął! Wyjechał na urlop, nie ma z nim kontaktu. Policja prosi o pomoc

Dominik Bogdanowicz zaginął. Polski sportowiec, uprawiający thriatlon, udał się na urlop do Austrii do miejscowości Zell am See. Niestety, ostatnim razem Bogdanowicz kontaktował się z rodziną 11 lutego i nie wrócił do miejsca zamieszkania. Policja publikuje wizerunek zaginionego i apeluje o pomoc w poszukiwaniu sportowca.

Dominik Bogdanowicz zaginął. Policja publikuje wizerunek

O sprawie zaginionego Bogdanowicza mówiła jego siostra w rozmowie z "Eurosportem", wskazując, jak wygląda sprawa zaginięcia jej brata.

- Zgłosiliśmy sprawę polskiej policji, ta miała się kontaktować z austriacką. Policja namierzyła telefon, ostatnia aktywność była właśnie w tamtą niedzielę (11.02 - przyp. red.). On ma też zegarek sportowy, w którym wpisywał sobie trening. Są próby znalezienia go przez GPS tego zegarka - przekazała w rozmowie z eurosport.pl Patrycja Zielińska, siostra zaginionego.

- Policjanci ze Woli poszukują 28-letniego Dominika Bogdanowicza, który ostatni raz nawiązał kontakt z rodziną w dniu 11 lutego 2024 roku. Według posiadanych informacji mężczyzna wyjechał do Austrii. Prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia mężczyzny czy jego miejsca pobytu o kontakt z policjantami z komendy przy ul. Żytniej 36.Zaginiony Dominik Bogdanowicz. Wolscy policjanci z Wydziału Kryminalnego prowadzą poszukiwania zaginionego Dominika Bogdanowicza. Według posiadanych informacji mężczyzna wyjechał do Austrii. Ostatni raz nawiązał kontakt w dniu 11 lutego 2024 roku i od tamtej pory nie powrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny widocznego na zdjęciu o kontakt z policjantami z komendy przy ul. Żytniej 36. Mężczyzna ma 28 lat, 183 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, włosy krótkie, ciemne. Znaki szczególne – centymetrowa blizna na czole. Mężczyzna prawdopodobnie ubrany był w sportową odzież. Osoby, które mogą pomóc w jego odnalezieniu proszone są o kontakt z policjantami komendy przy ulicy Żytniej 36 tel. (47) 72394 50 lub z najbliższą jednostką Policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dyzurny.krp4@ksp.policja.gov.pl - brzmi komunikat policji, opublikowany na wola.policja.gov.pl