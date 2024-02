Gwiazda polskiej lekkoatletyki rozwiodła się z mężem. Byli razem 10 lat. Wstrząsające kulisy

Kryscina Cimanouska rozwód. Wstrząsające kulisy rozstania lekkoatletki z mężem

Kryscina Cimanouska od pewnego czasu reprezentuje Polskę po tym, jak po igrzyskach olimpijskich w Tokio uciekła do Polski z obawy przed reżimem Aleksandra Łukaszenki. Białorusinka trafiła do naszego kraju na podstawie wizy humanitarnej, a kilka dni później dołączył do niej mąż Arseń Zdaniewicz. Sprinterka specjalizująca się w biegu na 200 metrów szybko odnalazła się w Polsce, ale jej szczęście nie trwało długo. Jej wieloletni związek zaczął przeżywać kryzys, który zakończył się rozwodem. Cimanouska nie robiła tajemnicy z problemów miłosnych i od września naprawdę sporo pisała na ten temat w mediach społecznościowych. Po 10 latach związku i 6 małżeństwa postanowiła rozstać się ze Zdaniewiczem, którego poznała w wieku zaledwie 17 lat, a ostatnio szczerze opowiedziała o powodach tej decyzji.

Gwiazda polskiej lekkoatletyki rozstała się z mężem po 10 latach

- Decyzja o rozstaniu była moja, ale z jego strony było wiele dziwnych sytuacji. Zresztą chwilę po zerwaniu miał już nową dziewczynę. Zdecydowałam, że to odpowiedni czas na rozstanie i bycie naprawdę szczęśliwym. W związku z nim było to naprawdę trudne. Mam wrażenie, że ta cała wcześniejsza sytuacja powodowała u mnie małą depresję, miałam problemy z trenowaniem. Gdy się rozeszliśmy, od razu zaczęło mi się lepiej żyć - przyznała biegaczka w rozmowie z WP SportoweFakty. Czy nie żałuje tego, że jej problemy sercowe stały się tematem publicznej dyskusji?

Cimanouska szczerze o rozwodzie z mężem. Zdradziła powody

- Faktycznie bardzo dużo informacji publikowałam w swoich mediach społecznościowych, ale niczego nie żałuję. Wybrałam taki styl, bo to było dla mnie łatwiejsze. Wcześniej wiele ludzi pytało, gdzie jest mój mąż, dlaczego nie ma go przy mnie. Uznałam, że lepiej w ten sposób ogłoszę wszystkim o rozstaniu, by potem nie dostawać już głupich pytań. Już tak mam, że gdy coś istotnego dzieje się w moim życiu, a to mnie męczy, to po prostu muszę to napisać publicznie. Wtedy czuję się lepiej - stwierdziła Cimanouska, która od kilku miesięcy ma już nowego partnera.