Gwiazdy mistrzostw Europy wystąpią w 6. Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy

Największą polską gwiazdą mityngu bez wątpienia jest Natalia Kaczmarek, która w Rzymie nie tylko wywalczyła złoty medal, ale także pobiła liczący 48 lat rekord Polski Ireny Szewińskiej w biegu na 400 metrów. – Wciąż jestem w szoku, ale nie z powodu złotego medalu, a z powodu tego czasu. Bardzo się cieszę, bo czuję, że jestem w stanie biegać jeszcze szybciej – mówi Natalia Kaczmarek. Oprócz niej w biegu na 400 metrów pokaże się inna mistrzyni olimpijska z Tokio Iga Baumgart-Witan.

– Oczywiście jesteśmy pod wielkim wrażeniem formy Natalii w Rzymie i liczymy na bardzo dobry rezultat na bydgoskiej bieżni. Kto wie, może Natalia pobije swój rekord także u nas? – mówi Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki i dyrektor memoriału.

Wydarzeniem 6. Memoriału Ireny Szewińskiej bez wątpienia będzie też powrót do startów Adrianny Sułek-Schubert. Wyśmienita polska wieloboistka w lutym urodziła syna, a po niespełna trzech tygodniach od porodu wróciła do treningów i przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W Bydgoszczy wystartuje w biegu na 100 metrów przez płotki, a jej rywalkami oprócz polskiej czołówki, będą finalistki z Rzymu – Irlandka Sarah Lavin i Słowaczka Viktoria Forster.

– Ada Sułek podjęła się wielkiego wyczynu, by w tak krótkim czasie od porodu wrócić do sportu, a przede wszystkim wrócić do formy. Pracuje bardzo ciężko i zachęcam bydgoską publiczność, by przywitała ją bardzo gorąco i dodała jej wsparcia w tej ciężkiej walce – dodaje Wolsztyński.

Znakomicie obsadzony będzie konkurs rzutu młotem, bo kibice na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka zobaczą całe podium ostatnich mistrzostw Europy – mistrza Wojciecha Nowickiego, wicemistrza Bence Halasza i brązowego medalistę Mykhailo Kokhana – a do tego jeszcze pięciokrotnego mistrza świata Pawła Fajdka i pukającego do europejskiej czołówki Greka Christosa Frantzeskakisa.

Prawie pełne podium z Rzymu – prawie, bo bez wicemistrza – zobaczą kibice w konkursie pchnięcia kulą. W kole pojawią się złoty medalista mistrzostw Europy Włoch Leonardo Fabbri oraz brązowy – Michał Haratyk. Będą też kulomioci, którzy uplasowali się tuż za podium – czwarty Brytyjczyk Scott Lincoln i piąty Czech Tomas Stahnek. Swój start zapowiedział także czołowy polski kulomiot Konrad Bukowiecki.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak mocno obsadzonych konkursów w rzucie młotem i pchnięciu kulą. Nasi zawodnicy w Bydgoszczy osiągali bardzo dobre rezultaty i jestem przekonany, że chwilę po mistrzostwach Europy, a na niewiele ponad miesiąc przed igrzyskami olimpijskimi pokażą klasę i zapewnią kibicom widowisko – podkreśla dyrektor memoriału.

W konkursie tyczkarzy z Piotrem Liskiem powalczy srebrny medalista z Rzymu Emmanouil Karalis, a w biegu na 1500 metrów wystąpi też wicemistrz Europy – Belg Jochem Vermeulen. Mityng ma kategorię World Athletics Continental Tour Gold. Organizację Memoriału Ireny Szewińskiej wspierają miasto Bydgoszcz, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk oraz firmy Polanik, KIA Autopl i Baydo.

W sumie 20 czerwca w Bydgoszczy kibice tradycyjnie zobaczą zawodników startujących w dwunastu konkurencjach – kobiety będą biegać na 100, 400, 1500 metrów oraz 100 i 400 przez płotki, natomiast w rywalizacji mężczyzn zaplanowano biegi na 800 i 1500 metrów, biegi na 110 i 400 metrów przez płotki, a także skok o tyczce, pchnięcie kulą i rzut młotem. Impreza rozpocznie się o godz. 18. Bilety na ten niezwykle interesująco zapowiadający się mityng można kupować na platformie ebilet.pl. Transmisja w Polsacie Sport 1 i Super Polsacie od godz. 17.30.