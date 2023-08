Koniec wakacji pod znakiem lekkiej atletyki! Przed nami finał Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich

Co za sceny!

W maju i czerwcu odbyło się szesnaście eliminacji wojewódzkich, w których udział wzięło ponad siedem tysięcy dzieci. W ich trakcie wyłoniono reprezentacje wszystkich województw, które rywalizować będą przez dwa dni w Toruniu w wielkim finale. Każda drużyna może liczyć maksymalnie po 64 zawodników. Impreza odbędzie się w Parku na Skarpie, gdzie 31 sierpnia odbędą się biegi przełajowe oraz na stadionie im. Grzegorza Duneckiego, gdzie dzień później zawodnicy rywalizować będą w lekkoatletycznym dwuboju.

– Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie to program, który ma zachęcić dzieci do uprawiania sportu. Oczywiście, chcielibyśmy, żeby część z nich postawiła na lekkoatletykę, ale najważniejsze jest, by przekonały się, że warto być aktywnym i warto się ruszać – mówi Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Na dzieci, które przyjadą do Torunia, czeka cała masa atrakcji. W planach jest wiele zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, dyskoteka i uroczysta kolacja. Wyjątkowa ma być także ceremonie otwarcia, a na stadionie bocznym działać będzie Strefa Młodego Olimpijczyka, gdzie staną m.in. ścianka wspinaczkowa, gry napędzane rowerami elektrycznymi, czy stanowisko Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

W „Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich” udział biorą dzieci w wieku 10-13 lat.

W trakcie każdej z eliminacji miały one możliwość spotkania się z wieloma gwiazdami – byłymi i obecnymi – polskiej lekkiej atletyki. W trakcie finału na stadionie w Toruniu również pojawią się znakomici zawodnicy.

– Byłam już dwa razy na eliminacjach z tego cyklu i jak patrzę na zaangażowanie dzieciaków to mam wrażenie, że startują tutaj przyszli zwycięzcy – mówiła Małgorzata Hołub-Kowalik, mistrzyni olimpijska z Tokio, która też odwiedziła rywalizujące dzieciaki.

W ramach „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich 2023” odbyło się łącznie szesnaście eliminacji wojewódzkich. „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” zagościły w tym roku niemal w całej Polsce: w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Rudzie Śląskiej, Łodzi, Słupsku, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Karpaczu, Lublinie, Stalowej Woli, Białymstoku, a na koniec w Opolu. Dodatkowo program rozszerzony jest o biegi przełajowe oraz cykl zajęć dla młodszych dzieci pod nazwą #ZacznijOdLekkiej.

– Myślę, że ciekawą propozycją będzie też niezwykła sztafeta, pod nazwą „Sztafeta Młodych Olimpijczyków”. W jej trakcie będą aż dwadzieścia cztery zmiany, a każdy zawodnik przebiegnie dwieście metrów – dodaje Sebastian Chmara, były znakomity wieloboista, olimpijczyk i halowy mistrz świata, a dziś wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Cykl „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, a projekt wspierają PZU, Fundacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Sponsorem finału w Toruniu jest również firma ORLEN.