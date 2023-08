MŚ Budapeszt 22.08 HARMONOGRAM startów. MŚ w lekkoatletyce starty Polaków DZISIAJ. MŚ lekkoatletyka PLAN DNIA 22.08 kiedy startują Polacy?

Co za sceny!

MŚ Budapeszt 22.08 HARMONOGRAM startów. MŚ w lekkoatletyce starty Polaków DZISIAJ we wtorek 22 sierpnia

Do tej pory Polacy na lekkoatletycznych mistrzostwach świata sięgnęli po jeden medal – Wojciech Nowicki wywalczył wicemistrzostwo świata w rzucie młotem. Niektórzy przewidywali, że w poniedziałek znów będziemy cieszyć się z krążka, jednak Ewa Swoboda zajęła 6. miejsce w finale biegu na 100 metrów kobiet, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem, a warto pamiętać, że nasza sprinterka niemal wypadła z biegu finałowego! Fani nie poddają się w dopingowaniu swoich ulubieńców i we wtorek, 22 sierpnia, oczekują kolejnych dobrych występów.

MŚ lekkoatletyka PLAN DNIA 22.08 kiedy startują Polacy? Terminarz Polaków na MŚ Budapeszt 2023

We wtorek, 22 sierpnia zobaczymy kolejnych naszych reprezentantów rywalizujących na mistrzostwach świata w Budapeszcie. Na wielką uwagę zasługiwać będzie z pewnością Pia Skrzyszowska, która wystartuje w eliminacjach biegu na 100 metrów przez płotki. Jeśli chodzi o finały, to czeka nas tylko jeden – to finał skoku wzwyż mężczyzn, w którym wystąpi Norbert Kobielski.

Plan 4. dnia MŚ w lekkoatletyce:

18:40 – eliminacje 100 m ppł kobiet (Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska)

19:20 – eliminacje 800 m mężczyzn (Mateusz Borkowski, Filip Ostrowski)

19:58 – finał skoku wzwyż mężczyzn (Norbert Kobielski)

20:20 – finał rzutu dyskiem kobiet

20:25 – półfinały 400 m ppł kobiet

21:00 – półfinały 400 m mężczyzn

21:31 – finał 1500 m kobiet

21:42 – finał 3000 m z przeszkodami mężczyzn