Opłakany widok podczas Igrzysk Europejskich. Kompletna klapa podczas zawodów, przerażające pustki

Co to był za bieg! Ewa Swoboda nie dała szans rywalkom, mamy złoto Igrzysk Europejskich

Igrzyska Europejskie miały być wielkim świętem sportu zorganizowanym przez Polskę w Krakowie, Małopolsce i jeszcze kilku miastach z innych województw takich jak Rzeszów czy Wrocław. Polscy fani bardzo szybko zyskali powody do radości, ponieważ Polacy niemal od pierwszego dnia startów zaczęli zdobywać kolejne medale, w tym wiele złotych. Wydawało się, że sporą publiczność może przyciągnąć rywalizacja w lekkoatletyce, która w Polsce jest jedną z ulubionych dyscyplin i w której nasz kraj, w wielu konkurencjach, ma bardzo dobrych zawodników. „Super Express” pojawił się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie już w piątek odbywały się pierwsze zawody, ale niestety – trybuny legendarnego obiektu przerażały pustkami.

To wyglądało żenująco. Wstyd na cały świat

W piątek rozpoczęły się drużynowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, które rozgrywane są w ramach Igrzysk Europejskich. W trakcie tego dnia Polacy sięgnęli po kilka medali – Natalia Kaczmarek zdobyła srebro, natomiast Ewa Swoboda złoto. Niestety, z trybun oglądała to dosłownie garstka kibiców – przerażająca większość krzesełek była pusta, co widać na zdjęciach udostępnianych przez dziennikarzy.

Do słabej frekwencji odniosła się m.in. Ewa Swoboda. – Może w sobotę będzie więcej ludzi. Chciałam kupić na ten dzień bilety, to nie dało się kupić dwóch miejsc obok siebie. Trzeba też przypomnieć, że pierwszy dzień naszej rywalizacji przypadał w piątek i nie każdemu chciało się przyjść. Może kiedyś lekkoatletyka będzie jeszcze tak popularna w naszym kraju, że ludzie będą płacić za jej oglądanie większe pieniądze, bo jeśli wstęp jest bezpłatny i jest mało ludzi na trybunach, to jest to słabe – powiedziała Swoboda, cytowana przez Interia Sport. Było to nawiązanie do Memoriału Janusza Kusocińskiego, który odbył się trzy tygodnie temu – wówczas na 50-tysięcznym Stadionie Śląskim w trakcie 3-godzinnej imprezy przewinęło się 15 tys. osób, a wstęp był darmowy. Na Drużynowe Mistrzostwa Europy najdroższe bilety kosztują 75 zł.