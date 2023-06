Rewelacyjny bieg Natalii Kaczmarek! Mamy kolejny medal Igrzysk Europejskich

Główną rywalką Kaczmarek do złota była Holenderka Femke Bol i to ona ostatecznie cieszyła się ze zdobycia złotego medalu. Bol jako jedyna złamała barierę 50 sekund - 49,82 sek. Polka ukończyła rywalizację na drugim miejscu z czasem 50,34 sek.

Srebro Kaczmarek na 400 m. "Czas do końca mnie nie zadowala"

- Nie jestem do końca zadowolona. Miejsce jest powiedzmy spodziewane. Wiedziałam, że będzie trudno wygrać z Femke. Czas jednak do końca mnie nie zadowala. Myślałam, że będę w stanie zbliżyć się tu do swojego rekordu życiowego. Niestety, to jeszcze nie dziś. Trudno – powiedziała Kaczmarek przed kamerą TVP Sport.

