Piękna polska biegaczka wyznała prawdę o swoich problemach. Mierzyła się z okropnymi trudnościami

Kornelia Lesiewicz opowiedziała o swoich problemach

Kornelia Lesiewicz odnosiła pierwsze sukcesy w lekkoatletyce zanim jeszcze stała się pełnoletnia. W 2021 roku startowała jeszcze w zawodach juniorskich i zdobywała medale ME i MŚ, ale pojawiła się także na seniorskich halowych mistrzostwach świata w Toruniu i jako członkini sztafety 4x400 zdobyła brązowy medal, a do tego pojechała też na igrzyska olimpijskie w Tokio. Wszystko działo się jeszcze przed jej 18. urodzinami, więc trudno było się dziwić, że młodej biegaczce wieszczono naprawdę bogatą karierę. Niestety później nie było już tak kolorowo.

Konflikt w kadrze lekkoatletów. Justyna Święty-Ersetic zabiera głos Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Młoda biegaczka wychodzi na prostą

Pierwszym poważnym problemem była kontuzja mięśnia dwugłowego, później zaczęła też wątpić we własne możliwości i myślała nawet o zakończeniu kariery. – Ostatnie dwa lata były dla mnie bardzo trudne pod względem psychicznym, nie mogłam sobie poradzić z tym wszystkim, co się działo. Był to ogromnie trudny czas, pogubiłam się, sama nie potrafiłam zawsze dawać z siebie 100 procent – powiedziała Lesiewicz w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Przyznała, że praca z legendarnym już Aleksandrem Matusińskim pozwala jej pozytywnie patrzeć w przyszłość. – Zmieniłam szkoleniowca, Sebastiana Papugę zastąpił Zbigniew Król, co też nie wszystkim się spodobało, trochę zostałam z tym sama. Na szczęście w porę trafiłam do trenera Aleksandra Matusińskiego i mam szansę na dobre bieganie w nadchodzącym sezonie – oceniła.

Kornelia Lesiewicz przybliżyła też, dlaczego jej kontuzja tak mocno zaważyła na tym, że dwa ostatnie sezony mogą iść w zapomnienie. – Muszę powiedzieć, że z moim zdrowiem wreszcie jest bardzo dobrze. Przez ostatnie dwa lata borykałam się z kontuzją mięśnia dwugłowego, nie byłam w stanie trenować na 100 procent. Ale od sezonu halowego nareszcie nic mnie nie boli. Konsultowałam się z trzema ortopedami i żaden z nich nie mógł zdiagnozować problemu, a noga ciągle bolała i nie byłam w stanie biegać. Jakiś czas temu trafiłam jednak na fizjoterapeutę, który wyprowadził mnie z tej kontuzji. Okazało się, że problem nie był w nodze, a do tej pory wszyscy skupiali się tylko na mięśniu dwugłowym, nie patrzyli szerzej – wyjawiła 20-latka. Jak dodała, teraz może w końcu trenować na pełnych obrotach. – Nareszcie wychodzę na prostą, trenuję na pełnych obrotach i jest to nawet zaskakujące. Na ostatnim zgrupowaniu w RPA miałam bardzo intensywne treningi i choć może to głupie, to sama się zastanawiałam, kiedy ten mięsień nie wytrzyma. Byłam bardzo przeczulona, bo to było aż niemożliwe, że przestałam czuć jakikolwiek ból – dodała.