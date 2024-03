Niecodzienne okoliczności kontuzji norweskiego młociarza. Może to pogrzebać jego szanse na medal olimpijski

Wszystko trafiło do sieci

Kibice sportu już za kilka miesięcy będą pasjonować się igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Będzie to kolejna okazja dla polskich sportowców, by zapisać się w historii. Wielokrotnie to właśnie igrzyska budowały legendy, choć w polskim sporcie nie brakuje też sukcesów na mistrzostwach świata i innych wielkich imprezach. Wielu z mistrzów niestety już nie żyje, a szczyt ich karier przypadał na czasy PRL-u. Sprawdź, czy rozpoznasz 15 legendarnych polskich sportowców z tamtych lat!

Życie w PRL-u nie było łatwe, ale szarość codzienności często poprawiali sportowcy, którzy odnosili wówczas wielkie sukcesy. Medale igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata czy Europy były niemal na porządku dziennym. To na okres PRL-u przypadają m.in. największe sukcesy w polskiej piłce nożnej. Jednak równie dobrze było w lekkoatletyce, boksie czy siatkówce. Postanowiliśmy wybrać 15 wielkich mistrzów sportu z tamtych lat i przygotowaliśmy dla was specjalną zabawę. Czy potrafisz ich rozpoznać? Sprawdź się w naszym quizie!

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która nadal dzierży rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej