Władysław Kozakiewicz zażenował na Gali Mistrzów Sportu. Jego "żart" wywołał niesmak, widzowie w szoku

Władysław Kozakiewicz wzbudził szok i niedowierzanie ze strony internautów i widzów Gali Mistrzów Sportu. Legendarny lekkoatleta zapowiadał ze sceny Piotra Żyłę i w momencie, w którym to zrobił, postanowił popisać się swoim poczuciem humoru, które nazwać można niewybrednym. Fani nie mogli uwierzyć w to, co właściwie usłyszeli.

Władysław Kozakiewicz szokuje żartem. Może wzbudzić wyłącznie niesmak

Kozakiewicz, zapowiadając nagrodę dla Żyły, postanowił opwiedzieć kawał, który wywołał bardzo duży niesmak.

- Spotkało się dwóch olimpijczyków po siedemdziesiątce. No i jeden taki zgnuśniały. Ten drugi się pyta: Co ci jest? Boli cię coś? A ten mówi: Aaa wiesz, boli mnie wszystko. Ta wątroba, muszę brać kropelki. A jak ty się czujesz?

– Ja czuję się jak nowonarodzony!

– Jak to, jak nowonarodzony?.

– No tak. Zobacz, nie mam włosów, nie mam zębów i czuję, że chyba zwaliłem w majty – powiedział Władysław Kozakiewicz

Władysław Kozakiewicz osiągnął rzecz niebywałą. Będzie znany już nie tylko ze słynnego gestu, ale też z wysublimowanego poczucia humoru💩😂Kto nie widział, ten gapa🥳😂 pic.twitter.com/W0eGGEubg6— 🇵🇱🇺🇦 Paweł #SlavaUkraini 🇺🇦 (@Paff1906) January 6, 2024

Internauci i widzowie gali nie szczędzili ostrych komentarzy Kozakiewiczowi i wskazywali w swoich publikacjach w internecie, że słowa wypowiedziane przez legendarnego mistrza olimpijskiego były bardzo żenujące i pozbawione smaku.