Wojciech Nowicki powiedział otwarcie o końcu kariery. Padła konkretna data, taki ma plan na emeryturę

Wojciech Nowicki myśli nie tylko o Paryżu

Wojciech Nowicki w ostatnich latach mógł świętować sporo sukcesów. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku sięgnął po złoty medal, rok później zdobył srebro mistrzostw świata oraz złoto mistrzostw Europy. Rok później powtórzył sukces z MŚ, a do tego wygrał rozgrywane w Polsce Igrzyska Europejskie. Takie wyniki powinny napawać optymizmem przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, jednak każdy sezon jest inny, a konkurencja nie śpi. Nowicki chce przede wszystkim zaprezentować się jak najlepiej, ale 35-latek myśli już także co po nich.

Wojciech Nowicki po srebrnym medalu Mistrzostw Świata Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Taki plan na koniec kariery ma Wojciech Nowicki

Jak się okazuje, Wojciech Nowicki powoli myśli już o końcu kariery! Oczywiście nie chce robić tego zbyt szybko i sam przyznaje, że nie zawsze można zrealizować wszystkie swoje plany, ale ma jasno nakreślony cel jeśli chodzi o przejście na sportową emeryturę. – Plany są, ale jeszcze zobaczymy, jak je zweryfikuje życie. Planem na najbliższe lata jest to, aby zakończyć karierę na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Tego bym sobie życzył. To jeszcze cztery lata, więc zobaczymy, co się w tym czasie wydarzy. Jeśli trzeba będzie skończyć wcześniej, to skończę. Uważam, że i tak dużo lat trenuję. Było w tym czasie wiele pięknych chwil. Chciałbym jednak zreazlizować te plany, które mam. Mam nadzieję, że Paryż to tylko przystanek – wyjawił Nowicki w rozmowie z Szymonem Borczuchem w programie „Kamerą TVP sport”. Wyjawił też, że po karierze sportowej chciałby bardziej zaangażować się w służbę wojskową.