Ivana Knoll zdjęła stanik i wystawiła pośladki. Od tego zdjęcia można zapłonąć, gorące foto chorwackiej seksbomby

Klub zaginionego piłkarza wycofał się z rozgrywek. Co dalej z sezonem piłkarskim w Turcji?

Tragiczna śmierć na boisku. 25-latek zasłabł tuż po obronieniu rzutu karnego. Nie udało się go uratować

Podobna do taty?

Ivana Knoll zdjęła ubrania i pokazała zjawiskowy biust. Gorące zdjęcia chorwackiej seksbomby, to trzeba zobaczyć!

Ivana Knoll nie przestaje zaskakiwać. Jedna z ikon mundialu w Katarze, a także miss całej imprezy, wstrząsnęła całym piłkarskim światem, pokazując się na światowym czempionacie w wyjątkowo gorących strojach, które pokazywały jej ciało. Najbardziej słynna fanka reprezentacji Chorwacji nie zaprzestała z odważnymi zachowaniami po mistrzostwach świata. Tym razem modelka pokazała zdjęcie bez stanika, na którym odsłoniła swoje pośladki. Mamy gorącą fotografię, to trzeba zobaczyć.

Ivana Knoll nie przestaje zaskakiwać. Miss mundialu znowu pokazuje ciało

Ivana Knoll w grudniu 2022 roku zyskała wielkie zainteresowanie mediów, gdyż na mundialu w Katarze pokazywała się na każdym spotkaniu reprezentacji Chorwacji, pokazując się w wyjatkowo odważnych strojach, które nawiązywały do barw jej ojczyzny. Gwiazda została ogłoszona miss mundialu, co przysporzyło jej wielkiej popularności. Bałkańska seksbomba zdaje sobie sprawę, na jak dużą rzeszę fanów może liczyć, gdyż nadal publikuje gorące treści. Tym razem na Instagramie Knoll pojawiło się zdjęcie, na którym supermodelka występuje bez stanika i prezentuje swoje pośladki. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Ivany Knoll, przejdź do galerii zawartej w tekście.