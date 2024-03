Najgorętsza piłkarka świata nie miała żadnych oporów. Frywolnie odsłoniła piersi. Rozpaliła fanów jak pochodnia

Jeremy Sochan potrzebował niewiele słów, by powiedzieć wszystko. Oklaski dla polskiego piłkarza prosto zza oceanu

Alisha Lehmann bez wątpienia jest obecnie największą gwiazdą kobiecej piłki nożnej. Szwajcarka na co dzień gra w Aston Villi, a pod względem sukcesów ustępuje wielu piłkarkom, jednak skradła serca kibiców na całym świecie. Fani zachwycają się urodą 25-latki i otwarcie nazywają ją najpiękniejszą piłkarką świata, co przekłada się na jej popularność. Media społecznościowe są idealną platformą dla miłośników Lehmann - mogą w nich śledzić ulubienicę, która nie stroni od tej formy kontaktu z fanami. Na Instagramie śledzi ją ponad 16,5 miliona użytkowników! To więcej niż legendarną piłkarkę Alex Morgan (10,1 mln) i legendarnego szwajcarskiego tenisistę, Rogera Federera (12,3 mln). Lehmann chętnie publikuje w social mediach zdjęcia, które momentalnie rozpalają internet.

Piękna piłkarka pod każdym postem zdobywa setki tysięcy polubień, a fani wyrażają swój zachwyt w komentarzach. Regularnie decydują się nawet na miłosne wyznania, choć serce Lehmann jakiś czas temu skradł Brazylijczyk Douglas Luiz, który również gra w Aston Villi. Ostatnio Szwajcarka imprezowała wraz z ukochanym, a chwile te bardzo jej się spodobały. "Nigdy nie czułam się bardziej kochana" - wyznała Lehmann pod zdjęciami z wieczoru, podczas którego błysnęła lateksową kreacją z głębokim dekoltem. Na zdjęciach nie było jednak jej ukochanego, co najwyraźniej dodało animuszu zachwyconym fanom.

Zdjęcia seksownej 25-latki wywołały lawinę komentarzy, w których przewijały się komplementy. Bardzo często były wyrażane poprzez wymowny płomień w postaci emotikonu. Nie brakowało też równie dosadnych gifów, najczęściej o piłkarskim zabarwieniu. Nie obyło się oczywiście bez miłosnych wyznań, które pozostały jednak bez odpowiedzi. Te reakcje najlepiej pokazują, jaki zachwyt potrafi wywołać Lehmann jednym postem.