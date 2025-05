Spis treści

Finał Ligi Mistrzów UEFA – jak co roku zresztą – będzie telewizyjnym hitem na całym Starym Kontynencie i daleko poza nim. Ponad 100 mln widzów zobaczy mecz Paris Saint-Germain z Interem Mediolan, z udziałem – mamy nadzieję, że znaczącym – wspomnianych Polaków. Czy będą w gronie tych, którzy krótko przed północą wzniosą ważący 11 kg puchar za triumf w Champions League?

Piotr Zieliński: Walka z czasem i marzenie o pucharze

- Mam nadzieję, że uda się nam sięgnąć po trofeum. To moje wielkie marzenie z dziecięcych lat. Ciężko na to pracowałem – po triumfie w półfinałowym dwumeczu z Barceloną, Zieliński przed kamerami Canal+ Sport nie krył wielkich emocji i wielkiego wzruszenia. Kończący się właśnie sezon w jego przypadku obfitował w wiele mniejszych bądź poważniejszych dolegliwości zdrowotnych (z tą najświeższą zmagał się jeszcze w tym tygodniu), które utrudniały mu proces adaptacji w Interze.

Zalewski też ma za sobą sezon pełen zwrotów akcji i emocjonalnego rollercoastera, związanego głównie z poszukiwaniem minut na murawie. Przenosząc się z Romy do Interu, podjął rękawicę. Dziś wieczorem ma szansę udowodnić, że… minuta, jaką dostał od trenera Simone Inzaghiego we wcześniejszych meczach Interu w drodze do finału LM, to zdecydowanie za mało w stosunku do jego ambicji, oczekiwań i talentu!

Inter wraca do finału. Czy tym razem sięgnie po trofeum?

Inter wrócił do finału po dwóch latach: w czerwcu 2023 w Stambule przegrał 0:1 z Manchesterem City. - Większość chłopaków dwa lata temu grała w tym finale. I czuć było, jak bardzo chcą powtórzyć, przywrócić tamten moment! - tak Zieliński oceniał ducha walki, jaki w obecnej edycji wiódł mediolańczyków prosto na monachijską Allianz Arenę.

Elitarne grono Polaków z Pucharem Europy. Czy dołączą kolejni?

On sam ma szansę stać się trzynastym Polakiem, który sięgnie po któryś z europejskich pucharów. Ale po ten najcenniejszy, Puchar Europy, sięgnęło tylko czterech: Zbigniew Boniek, Józef Młynarczyk, Jerzy Dudek i Robert Lewandowski.

„Lewy” był zresztą ostatnim polskim graczem, który pojawił się na murawie w finale Ligi Mistrzów. Było to pięć lat temu, a jego Bayern w Lizbonie pokonał wówczas… Paris Saint-Germain!

Paris Saint-Germain: gwiazdy poprowadzą do zwycięstwa?

Teraz paryżanie dopiero po raz drugi w swej historii zagrają o najcenniejsze klubowe trofeum na Starym Kontynencie. Atutów mają wiele: od natchnionego chwilami Gianluigiego Donnarummy między słupkami, aż po szybszego od wiatru i bardziej nieuchwytnego niż burza piaskowa Ousmane Dembele na szpicy ataku. Szykuje się więc pasjonujący bój, w którym my mamy tylko jedno życzenie: Nicola i Piotrek, podnieście ten puchar!

Finał Ligi Mistrzów PSG - Inter: Gdzie i kiedy oglądać transmisję?

Początek finału Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Inter Mediolan na Allianz Arenie w Monachium w sobotę o godz. 21.00. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

