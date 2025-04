i Autor: Twitter Lazio - Roma: Zadyma kibiców

Awantura przed hitem

Ogromna burda przed derbami Rzymu! Kilkunastu rannych policjantów. Kibole rzucali, czym popadnie

Derbowe mecze rządzą się swoimi prawami. Niestety, często przy okazji spotkań podwyższonego ryzyka dochodzi do starć kibiców. Stało się tak przed derbami Rzymu – Lazio vs AS Roma. Kibole obrzucali policję, czym popadnie. W odpowiedzi służby zainterweniowały gazem łzawiącym i hydrantami. Rannych zostało trzynastu funkcjonariuszy.