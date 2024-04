Szalona decyzja Wojciecha Szczęsnego? Reprezentant Polski powiedział o tym wprost, ekspert wydał opinię

Klub chce się pozbyć reprezentanta Polski! Wycenili go, czy to już koniec?

Wojciech Szczęsny w ostatnim czasie bardzo zaniepokoił swoich fanów podczas starcia z Torino. Reprezentant Polski zachował czyste konto to może tego spotkania nie wspominać dobrze. Po kilku znakomitych interwencjach, reprezentant Polski w trakcie walki o górną piłkę został uderzony łokciem przez Adama Masinę. Bramkarz w momencie zalał się krwią, a rezerwowy golkiper "Starej Damy" rozpoczął rozgrzewkę. Sztab medyczny turyńskiego klubu błyskawicznie zareagował, a sytuacja została opanowana, ponadto 33-latek dokończył spotkanie, które zakończyło się bezbramkowym remisem.

Szczęsny sześć dni później w meczu z Cagliari wystąpił od pierwszej minuty i nie założył specjalnej maski, tylko na jego nosie widniał plaster. Bramkarz w mediach społecznościowych Juventusu od razu odniósł się do braku ochraniacza. - Chcieliście zobaczyć mnie biegającego w masce? Nigdy! Nigdy w masce! Maska jest dla Zorro - skwitował reprezentant Polski.

Wojciech Szczęsny nie ma zamiaru nosić maski po złamaniu nosa 😁 🇵🇱 pic.twitter.com/BbqD6JHAFQ— Meczyki.pl (@Meczykipl) April 19, 2024

Ekspert wypowiedział się na temat decyzji Wojciecha Szczęsnego. Szaleniec?

"WP Sportowe Fakty" na temat decyzji Wojciecha Szczęsnego rozmawiali z doktorem Marcinem Gruba, który omówił całą sytuację. - Maskę stosuje się wtedy, gdy mamy do czynienia ze złamaniem niestabilnym. Jeżeli jest złamanie stabilne, bądź też jest bardzo niewielkie i nie zagraża bezpieczeństwu kości czaszki i strukturom, które są najbliżej uszkodzonych tkanek, to można nie stosować takiego zabezpieczenia. Być może uraz wyglądał groźnie, było dużo krwi, pojawił się duży ból, ale w badaniach kontrolnych, obrazowych okazało się, że nie jest tak źle i w związku z tym dopuszczono Szczęsnego do gry - przekazał Gruba.

- Wątpię, by w profesjonalnej lidze, na topowym poziomie, sztab trenersko-lekarski dopuścił zawodnika do gry, gdyby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Jeżeli byłaby taka konieczność, to na pewno wyszedłby w masce, bądź został zastąpiony drugim bramkarzem - uspokoił kibiców doktor.