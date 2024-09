i Autor: PAP/Wojciech Pacewicz

wiele się wyjaśniło

29-letnia pływaczka zginęła w tragicznym wypadku. Sprawca wypadku usłyszał zarzuty!

W połowie sierpnia tego roku doszło do niezwykłej tragedii - młoda pływaczka Justyna Burska zginęła w wypadku samochodowym. 29-latka jechała swoim motocyklem, gdy nagle doszło do tragicznego w skutkach zderzenia z samochodem marki Toyota. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie kierowca samochodu Jacek D. jest odpowiedzialny za śmierć polskiej zawodniczki, ponieważ usłyszał on zarzuty w tej sprawie i przyznał się do winy.