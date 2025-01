Agata Wróbel tłumaczy się z wielkiego zamieszania. Zablokowali jej konto! Przeprosiła swoich fanów

O polskiej medalistce olimpijskiej Agacie Wróbel zrobiło się głośno w ostatnich tygodniach. Polska sztangistka opublikowała poruszający wpis w swoich mediach społecznościowych. Według jej relacji, problemy zdrowotne się nasiliły. Wróbel miała stracić wzrok, co znacząco uniemożliwia jej spokojne funkcjonowanie.

- Ja dla siebie już nic nie chcę, naprawdę nic . Odkąd straciłam wzrok w zasadzie czuję się wykluczona ze społeczeństwa – napisała w połowie grudnia na swoim profilu na Facebooku.

Pomoc dla medalistki olimpijskiej zapewnił Donald Tusk i minister sportu Sławomir Nitras. Politycy poinformowali o dożywotniej rencie dla Wróbel w wysokości 5 tysięcy złotych. Do tej pory Wróbel radziła sobie m.in. sprzedając kubki ze swoją podobizną i podpisem.

Zajrzeliśmy do Czańca. Wielu ludzi dobrej woli u progu domu Agaty Wróbel. „Mam nadzieję, że się nie rozmyśli”

Okazuje się, że grudniowe zamówienia nie zostały jeszcze zrealizowane. Sztangistka odniosła się do tego za pośrednictwem kolejnego posta na Facebooku.

- Informacja dla tych którzy zakupili mój kubeczek w grudniu. Przepraszam. Wybaczcie, była przerwa świąteczna. Później zrobił się wielki szum wokół mojej osoby, wszystko się troszkę opóźniło, kubeczki są opłacone. Czekam tylko aż do nas dotrą i będą wysłane. Bardzo przepraszam za opóźnienie. Informacja dla tych, którzy kupili moje kubeczki w styczniu. Po sprzedaniu 23 kubeczków strona, na której są sprzedawane zablokowała nam konto i zamroziła środki. Sytuacja jest wyjaśniona, ale jedno mogę powiedzieć na pewno – każdy, który zakupił kubek każdy go otrzyma z góry bardzo was przepraszam i dziękuję za cierpliwość – napisała Wróbel.