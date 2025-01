Nie tylko straciła wzrok. Agata Wróbel wciąż potrzebuje pomocy. Kolejny dramatyczny wpis mistrzyni

Nie tylko premier, Agacie Wróbel pomogli też zwykli ludzie. To, co ją spotkało łamie serce. Przeżyła prawdziwe piekło

Agata Wróbel jeszcze raz prosi o pomoc. Nie tylko straciła wzrok

8 stycznia Agata Wróbel zamieściła wpis, po którym po 20 latach od ostatniego olimpijskiego medalu ponownie znalazła się na ustach całej Polski. Srebrna i brązowa medalistka z Sydney oraz Aten zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i wymaga opieki medycznej, ale nie tylko. 43-latka nie musi się już martwić o pieniądze - premier Donald Tusk podjął decyzję o przyznaniu jej dożywotniej renty w wysokości 5 tysięcy złotych miesięcznie. To pozwala jej na rozpoczęcie normalnego życia, do czego brakuje jej unormowania sytuacji mieszkaniowej. To właśnie problemy z domem zmusiły Wróbel do jeszcze jednego wpisu, w którym prosi o wsparcie.

Zajrzeliśmy do Czańca. Wielu ludzi dobrej woli u progu domu Agaty Wróbel. „Mam nadzieję, że się nie rozmyśli”

Okazuje się, że polska mistrzyni wraz z partnerem została oszukana przez człowieka, który podawał się za właściciela domu, w którym zamieszkali. W rzeczywistości był jedynie najemcą i wpędził Wróbel w spore kłopoty. Wobec tego ta szuka nowego miejsca zamieszkania, które będzie odpowiednie dla niej z partnerem i ich 6 psami.

"Moi drodzy. Jeśli zechcielibyście mi pomóc, to proszę roześlijcie tego posta, gdzie tylko możecie. Szukam domu do wynajęcia. Nie mam żadnych wielkich wymagań, ale właśnie takiego domu potrzebuję. Musi być to dom ogrodzony z ogrodem, czy po prostu na działce, ale musi być ogrodzony i musi to być dom WOLNOSTOJĄCY.

Bez dywanu, bez wykładzin. Mam sześć piesków, to są moje dzieci i muszą mieć ogród, żeby się wybiegać. Ja nie jestem w stanie chodzić na spacery z tyloma pieskami, ponieważ bardzo słabo widzę i nie potrafię chodzić prosto, ponieważ nie czuję podłoża z powodu utraty czucia w nogach w stopach.

Dobrze by było, żeby sąsiadom nie przeszkadzało szczekanie piesków. Dom nie musi być umeblowany, może tylko kuchnia, nie musi być to nie wiadomo jaki dom - po prostu zwykły dom ogrodzony w dobrej cenie. Ogrzewanie, prąd i ciepła woda, nic więcej nam nie potrzeba.

Nie musi być umeblowany, ale musi być ogrodzony, bez dywanów, bez wykładzin. Jeżeli ktoś posiada informacje na temat takiego domu, zna właścicieli i zgadzał się na zwierzęta - proszę o info. Może być tutaj na Facebooku. Z góry dziękuję za pomoc" - zwróciła się do fanów Wróbel w poniedziałek, 13 stycznia.

Donald Tusk ruszył na pomoc Agacie Wróbel. Pilne wieści, medalistka olimpijska nie zostanie sama