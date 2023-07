Anna Kurek odwróciła się i zrobiła to bez zastanowienia! Fani oniemieli, gdy to zobaczyli, świetne ujęcie

Ronaldo oszukał fanów? Przeprowadzili badania i doszli do przerażających wniosków, padły poważne zarzuty

Reprezentacja Polski siatkarzy w ostatnim czasie zaliczyła znakomite występy podczas pierwszej fazy w Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia od 5 do 9 lipca zwyciężyli wszystkie możliwe spotkania. "Biało-Czerwoni" pokonali takie drużyny jak: Słowenia, Brazylia, Kanada oraz Japonia. Niestety przez uraz, którego nabawił się Bartosz Kurek nie mógł on wystąpić w ostatnich dwóch meczach. Atakujący poza parkietem i tak świetnie się zachował, doprowadził do łez jedną z fanek. Kibicka w trakcie udzielania wywiadu dla Volleyball World opowiadała o swoim pochodzeniu, a także miała na głowie opaskę z dwiema podobiznami Kurka. Ten się zakradł i wręczył piłkę ze swoim podpisem. Fanka zdradziła także, że reszta zawodników reprezentacji Polski również złożyła autograf na prezencie od kapitana "Biało-Czerwonych".

Anna Kurek wspiera swojego męża cały czas i za każdym razem kapitan reprezentacji Polski mówi, że to właśnie wybrance swojego serca wszystko zawdzięcza. Była siatkarka już od dłuższego czasu udziela się w mediach społecznościowych, a nie tak dawno postanowiła wystartować z kanałem na "Youtubie", gdzie udostępniła już dwa vlogi. Dzięki jej decyzji, kibice mogli zobaczyć od środka m.in. finałowy mecz japońskiej ligi siatkówki i późniejszą celebrację Kurka z żoną. Nie zabrakło także wyjątkowych ujęć z Tokio. Żona atakującego udostępnia często zdjęcia na "Instagramie", jej ostatni post został skomentowany przez wiele osób, ponadto pojawiło się bardzo dużo komplementów. "Pięknie", "elegancko", "jak robisz takie cudne włoski?" - piszą pod postem internauci.