Anna Lewandowska mocno zaskakuje wszystkich fanów! Żona napastnika Barcelony pochwaliła się tą pasją od razu, niesamowity rozwój

co za widok!

Życie Anny Lewandowskiej nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na tym, że jest żoną słynnego piłkarza. Znana w kilku krajach trenerka fitness po przeprowadzce z Niemiec do Barcelony postanowiła nadal się rozwijać, a przede wszystkim szukać nowych wyzwań i pasji. 35-latka rozpoczęła lekcje bachaty, choć na początku chciała to zrobić wyłącznie dla męża, aby zrobić Lewandowskiemu niespodziankę na dziesiątą rocznicę ślubu to gołym okiem widać, że pokochała tę formę aktywności. Nowa pasja nie tylko pochłonęła ją prywatnie, lecz także otworzyła jej nowe możliwości, z których czołowa polska influencerka zamierza skorzystać.

Anna Lewandowska straciła głowę dla tej pasji! Znana trenerka fitness powiedział, o tym wprost

Anna Lewandowska ponad trzy miesiące temu, podczas pobytu w Warszawie odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN", gdzie nie tylko opowiedziała o życiu w Barcelonie, ale także zdradziła, jaka pasja ją pochłonęła. - Jak wiecie moi drodzy, bachata to jest moja nowa pasja. Teraz już nie tylko pasja, ale również pewien projekt biznesowy [...] Mogę też już powiedzieć, że będę chciała rozwijać ten projekt bachaty nie tylko w Polsce. W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates i w planie też jest szkoła tańca - zapowiedziała Lewandowska.

Wszyscy, co śledzą Lewandowską w mediach społecznościowych wiedzą, że już plany 35-latki wchodzą w życie, a wszyscy fani na pewno doceniają determinację żony Roberta Lewandowskiego.