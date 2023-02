Życie największych celebrytów i gwiazd sportu niezmiennie interesuje fanów i internautów, a dzięki mediom społecznościowych mogą oni bardzo szybko podejrzeć, co dzieje się u ich idoli. Tym bardziej, że ci chętnie dzielą się kolejnymi informacjami o swoim życiu prywatnym pokazując chociażby walentynkowe prezenty i niespodzianki. Nie inaczej oczywiście jest w przypadku rodziny Lewandowskich. Na profilach Anny Lewandowskiej co rusz można zobaczyć, jak żyje jej się Barcelonie, odkąd Robert Lewandowski przeniósł się z Bayernu Monachium do stolicy Katalonii. Teraz wielu internautów może jej pozazdrościć.

Tak to wygląda u Anny Lewandowskiej w Barcelonie. Żona polskiego piłkarza musiała się tym pochwalić

Hiszpania to bez dwóch zdań jedno z wymarzonych miejsc do życia i Anna Lewandowska niejednokrotnie udowadniała to swoim internautom w kolejnych postach. Tym razem żona Roberta Lewandowskiego postanowiła pochwalić się pogodą, jaka towarzyszy jej w Katalonii w połowie lutego w czasie, gdy w Polsce panuje niska temperatura i chłodny wiatr.

Anna Lewandowska nie wytrzymała i musiała pochwalić się życiem w Barcelonie! O tym w Polsce można jedynie pomarzyć

- A w Barcelonie już taka piękna pogoda. 15 stopni! Wysyłam Wam dużo słońca - napisała na Instagram Stories Anna Lewandowska, pozując do zdjęcia z szerokim uśmiechem i okularach przeciwsłonecznych na oczach. Niestety, jej fani w Polsce na takie warunki będą musieli poczekać jeszcze kilka dobrych tygodni.

